Xổ số tự chọn Max 3D 'lên kệ' Vietlott SMS

Từ ngày 13/9, xổ số tự chọn Max 3D 'lên kệ' Vietlott SM với cách chơi đa dạng cùng lịch quay số mở thưởng liên tục 6 ngày mỗi tuần.

Nhờ vậy, Max 3D được khá người chơi ưa chuộng, chọn lựa để giải trí hàng ngày. Anh Trịnh Hồng Quân, nhân viên văn phòng ở quận 7, TP HCM chia sẻ, trước đây, anh có thói quen ghé điểm bán hàng trên đường đi làm để mua vài vé. Tuy nhiên, do dịch bệnh, anh chuyển qua dùng nền tảng Vietlott SMS và cảm thấy thuận tiện và an toàn hơn. Sau khi Vietlott SMS bổ sung các sản phẩm của dòng xổ số tự chọn Max 3D, mỗi ngày, nam nhân viên văn phòng mua ít nhất 20.000 đồng một sản phẩm vừa để thử vận may vừa giải trí.

Theo khảo sát của Vietlott, không chỉ anh Quân, nhiều người chơi xổ số đã chuyển dần thói quen mua vé qua kênh điện thoại - Vietlott SMS, nhất là trong giai đoạn giãn cách để phòng chống dịch. Đây là ứng dụng chính hãng của Vietlott, cho phép người chơi có thể mua vé trực tiếp, thanh toán qua ví điện tử và nhận trực tiếp các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng.

Nhiều khách hàng mua vé số qua Vietlott SMS.

Mới đây, khi Max 3D Pro ra mắt, người chơi có thêm cơ hội để lựa chọn sản phẩm xổ số phù hợp với sở thích, trải nghiệm cách chơi đa dạng và săn giải thưởng đến 30 tỷ đồng mỗi ngày. Với lịch quay số mở thưởng của Max 3D Pro vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần, kết hợp với sản phẩm xổ số tự chọn Max 3D/3D+ đang mở định kỳ vào thứ hai, tư và sáu, người chơi xổ số có thể dự thưởng liên tục 6 ngày một tuần.

Không chỉ thêm ngày quay số mở thưởng, Max 3D Pro còn mang tới cách chơi mới cho dòng sản phẩm Max 3D của Vietlott. Vẫn đơn giản, dễ chơi theo dạng dãy số, dòng sản phẩm này còn có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, chỉ cần trùng bộ ba số để thắng giải nhất, trùng hai bộ ba số không cần đúng thứ tự để trúng lên tới 1 tỷ đồng cho Max 3D+. Với Max 3D Pro, người chơi có thể trúng giải Đặc biệt với giá trị tối đa là 30 tỷ đồng mỗi ngày.

Sản phẩm mới Max 3D Pro cho phép người chơi tự chọn lựa bộ ba số yêu thích hoặc nhờ thiết bị bán hàng chọn ngẫu nhiên, sau đó, lựa chọn hai bộ ba số từ 000 đến 999 để kết hợp thành bộ ba số tham gia dự thưởng, có giá bán là 10.000 đồng. Người tham gia có thể dự thưởng lớn hơn để nâng cao giá trị giải tương ứng.

Bên cạnh đó, Vietlott còn thiết kế nhiều cách chơi như Cơ bản, Bao bộ ba số và Bao nhiều bộ ba số cho Max 3D Pro để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chơi xổ số hiện nay.

Cơ cấu giải thưởng của Max 3D Pro cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng.

Anh Duy Hoàng (TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết anh thường tự chọn bộ ba số mình yêu thích, khi theo linh tính, khi dùng ngày sinh nhật của vợ hay các thành viên trong gia đình hoặc "thuận theo tự nhiên" để máy tự chọn bộ số. Từ hôm ra mắt Max 3D Pro, anh chơi thường xuyên hơn vì sản phẩm này thú vị. Dù bộ số mua không theo đúng thứ tự của Giải đặc biệt (trúng 2 tỷ đồng), anh vẫn trúng 400 triệu và giải phụ kèm theo.

Khi mua Max 3D Pro, người chơi dò xuôi hay ngược vẫn có cơ hội trúng thưởng lớn. Giải thưởng tối đa của Max 3D Pro là hơn 30 tỷ đồng, tương đương giá trị khởi điểm của Jackpot 1 - sản phẩm Power 6/55.

Người chơi dễ dàng mua các sản phẩm Vietlott với điện thoại.

Anh Thái (quận 6, TP HCM) chia sẻ, từ ngày cài Vietlott SMS, bản thân vừa có thể mua xổ số Vietlott, vừa tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Anh cũng nhận xét ứng dụng rất dễ dùng, giao diện chọn vé hiện đại, nhận thưởng trực tiếp về tài khoản ngân hàng.

Đại diện Vietlott khẳng định, trong bối cảnh dịch phức tạp hiện nay, khách hàng không cần ra điểm bán hay sử dụng tiền mặt nhưng vẫn có cơ hội săn được giải thưởng hấp dẫn mỗi ngày. Điều này góp phần minh chứng cho sự nhanh nhạy của đơn vị trong việc nắm bắt nhu cầu của thị trường và tâm lý của người chơi xổ số tại Việt Nam.

(Nguồn và ảnh: Vietlott)