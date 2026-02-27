Xổ số kiến thiết miền Nam đạt doanh thu hơn 6 tỷ USD

21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu năm 2025 trên 155.500 tỷ đồng (hơn 6 tỷ USD), nộp ngân sách gần 52.000 tỷ.

Thông tin này được công bố tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam ngày 27/2, tại TP Cần Thơ. Theo đó, năm 2025, doanh thu xổ số truyền thống của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt 103% so với kế hoạch, tăng hơn 10,6% so năm 2024. Các công ty này có tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân 98,7%; trong đó 17 đơn vị đạt 100%.

Một người bán vé số dạo tại Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Chi phí trả thưởng năm ngoái gần 76.200 tỷ đồng, chi phí phát hành hơn 26.900 tỷ đồng. 21 đơn vị đã nộp ngân sách 51.975 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 20.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 11 % so với năm trước. Trong năm, các công ty đã dành gần 450 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, đóng góp, tài trợ cho chương trình y tế, giáo dục...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM - Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành từ 140 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng mỗi kỳ, từ 1/4.

Phát biểu tại Hội nghị, phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam đánh giá cao các thành tích đạt được của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam thời gian qua.

"Thị trường tiêu thụ một năm đạt 6 tỷ USD, cho lợi nhuận hơn 11% là rất lớn mạnh", ông Nam nói, đề nghị các công ty tiếp tục duy trì tốt việc công khai, rõ ràng, minh bạch hoạt động. Ngoài ra, ông yêu cầu các công ty gắn kết tốt với các đại lý, đặc biệt quan tâm hơn nữa trong việc chăm lo, hỗ trợ lực lượng người bán lẻ vé số để ổn định và phát triển cuộc sống...

An Bình