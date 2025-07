Xô ngã, làm chết người trêu chọc vợ mình

Hà TĩnhTrịnh Hữu Thắng, 33 tuổi, xô ngã người trêu chọc vợ của mình, dẫn đến tử vong.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt Trịnh Hữu Thắng (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trịnh Hữu Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chiều 22/6, vợ của Thắng đang ngồi một mình ở bàn uống nước trong quán nhậu ở xã Nghi Xuân thì bị một thực khách 30 tuổi trêu chọc. Thắng to tiếng với người đàn ông này.

Khi Thắng ra xe ôtô để về, người đàn ông 30 tuổi đi theo và có lời nói thách thức, lao vào đánh. Trong lúc hai bên xô xát, người trêu chọc vợ Thắng bị ngã, chấn thương ở vùng chẩm phía sau đầu. Nạn nhân tử vong hôm 23/6.

Đức Hùng