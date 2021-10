Xịt sơn bôi bẩn ôtô để trả thù

TP HCMBực tức người bán nhà vi phạm hợp đồng, quỵt tiền của mình, ông Lê Hữu Tài, 56 tuổi, mua sơn xịt bẩn ôtô của chị này.

Ông Tài sẽ bị TAND TP HCM xử phúc thẩm vào cuối tháng 10 về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bản án sơ thẩm xác định, ông Tài ký hợp đồng mua căn hộ chung cư ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, của người phụ nữ 49 tuổi. Do chị này vi phạm hợp đồng, không trả lại tiền mua nhà nên ông Tài bức xúc, nảy sinh ý định làm hư hỏng ôtô để trả thù.

Thực hiện kế hoạch, sáng 30//8/2020, ông Tài mang theo bình sơn đến tầng hầm chung cư, xịt sơn lên nắp capô trước và cánh cửa hai bên hông xe dòng chữ "hẹn gặp mày", "xe lừa đảo".

Ngày hôm sau, người phụ nữ phát hiện sự việc, báo công an phường. Công an triệu tập ông Tài sau khi truy xuất camera an ninh chung cư. Thiệt hại ông Tài gây ra được cơ quan giám định kết luận là 15 triệu đồng. Bị hại tự sửa chữa không yêu cầu bồi thường.

Ông Tài sau đó bị khởi tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự, được cho tại ngoại.

Hồi cuối tháng 6, TAND TP Thủ Đức xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo một năm 6 tháng cải tạo không giam giữ. Theo HĐXX, bị cáo ăn năn hối hận, phạm tội ít nghiêm trọng, được nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt, từng tham gia quân ngũ, có nơi ở rõ ràng... nên được giảm nhẹ hình phạt.

"Bị cáo hoàn cảnh khó khăn, số tiền mua nhà vẫn chưa được bị hại trả lại nên cần miễn việc khấu trừ thu nhập", bản án nêu.

Tuy nhiên, VKS đã kháng nghị bản án này theo hướng tăng hình phạt đối với ông Tài.

Bình Nguyên