Xịt Midkid đồng hành cùng học sinh chăm sóc răng miệng

Hàng nghìn bình xịt chống sâu răng Midkid đã được trao tận tay các em mẫu giáo và tiểu học trong chương trình Nha khoa học đường.

Hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20/3, Công ty Cổ phần Dược phẩm Mid đã cùng các ban, ngành có liên quan hưởng ứng chương trình Nha khoa học đường. Tại đây, các em học sinh độ tuổi mẫu giáo và tiểu học sẽ được thăm khám, tư vấn và chăm sóc răng miệng miễn phí.

Trong chương trình, 100% học sinh sẽ được giảng dạy kiến thức về chăm sóc răng miệng theo giáo trình có sự thống nhất, phối hợp giữa hai ngành y tế và giáo dục đào tạo. Cũng tại các trường học, học sinh được khám, phát hiện và điều trị răng miệng đảm bảo công tác vệ sinh vô trùng phòng ngừa sâu răng.

Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Mid trao hàng nghìn quà tặng chống sâu răng Midkid cho các em mẫu giáo và tiểu học. Ảnh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Mid.

Ngoài ra, chương trình Nha khoa học đường và Công ty Cổ phần Dược phẩm Mid còn tổ chức thêm các hoạt động xịt chống sâu răng Midkid bằng dung dịch sát khuẩn kết hợp chải răng với bàn chải đánh răng hàng tuần. Để gia tăng thêm không khí tươi vui, chương trình cũng mang đến một số hoạt động bên lề cùng các phần quà ý nghĩa là hàng nghìn bình xịt chống sâu răng Midkid.

Chương trình Nha khoa học đường là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ răng miệng cho các em học sinh. Song, dù đã được quan tâm nhưng một số địa phương chỉ dừng lại ở việc giáo dục nha khoa, nhiều trường học có phòng nha hoặc nằm trong phòng y tế nhưng đã ngưng hoạt động do thiếu kinh phí, thiếu nhân lực, thiếu trang thiết bị trong thời gian dài.

Xịt chống sâu răng Midkid của Công ty Cổ phần Dược phẩm Mid có chứa thành phần là tinh chất lá trà xanh cùng kháng thể Ovopron DC của công nghệ nha khoa Nhật Bản. Đây là một loại kháng thể tự nhiên do các nhà khoa học nước này nghiên cứu và chiết xuất thành công từ lòng đỏ trứng gà. Theo các nhà khoa học, kháng thể Ovopron DC có tác dụng loại bỏ mảng bám, giúp cân bằng và tạo môi trường an toàn trong khoang miệng. Từ đó ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây sâu răng, sún răng và viêm lợi xảy ra với hàm răng sữa còn non yếu của trẻ.

Midkid có chứa kháng thể Ovopron DC rất an toàn cho trẻ trong việc chăm sóc răng miệng. Ảnh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Mid.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Mid cho biết, xịt chống sâu răng Midkid đã vượt mục tiêu và cán mốc một triệu trẻ em Việt tin dùng. Dược phẩm Mid tin rằng, trong tương lai không xa, Midkid sẽ được biết đến rộng rãi hơn trong hành trình chăm sóc và bảo vệ bé yêu từ những chiếc răng đầu đời.

Vào đầu năm 2022, sản phẩm Midkid của công ty Cổ phần dược phẩm Mid đã vinh dự xuất hiện trong top 10 "Thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt năm 2021" tại sự kiện Thương hiệu mạnh đất Việt 2021. Chương trình này do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á, Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh và Công ty CP tư vấn và truyền thông Đất Việt phối hợp tổ chức.

Huyền My