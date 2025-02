Thái BìnhTrên đường đi trộm chó, Nguyễn Xuân Phú không chấp hành dừng xe theo hiệu lệnh, dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát giao thông.

Nghi can Phú, 38 tuổi ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bị khởi tố, tạm giam về tội Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ luật Hình sự, Công an Thái Bình thông tin chiều 18/2.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, khoảng 18h30 ngày 22/1, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn phát hiện Phú đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Tài xế Phú phóng xe bỏ chạy. Khi bị khống chế, người này vứt xe chạy vào nhà dân, dùng bình xịt hơi cay tấn công hai cảnh sát giao thông.

Nguyễn Xuân Phú khi bị bắt. Ảnh: Công an Thái Bình.

Kiểm tra xe máy, cảnh sát phát hiện một bình xịt hơi cay, một gậy sắt, một gậy tròng chó bằng kim loại dài khoảng một mét, một bộ kích điện và hai bao tải.

Phú khai trên đường mang công cụ, phương tiện sang huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng để trộm cắp chó.

Lê Tân