Xịt hơi cay, cướp va ly tiền giữa trung tâm Tokyo

Nhật BảnBa nghi phạm dùng bình xịt hơi cay khống chế nhóm 5 người trên đường phố Tokyo, cướp va ly chứa khoảng 2,7 triệu USD.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo cho biết các nghi phạm ra tay vào tối 29/1, khi nhóm 5 người đang chuyển va ly tiền lên xe tại khu vực gần ga Ueno, nơi thu hút nhiều du khách tham quan thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ba nghi phạm sau đó đã tẩu thoát bằng ôtô.

Nhóm nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc và Nhật Bản, tuổi từ 20 đến 40, cho biết họ bị băng cướp tấn công bằng bình xịt hơi cay. Tổng số tiền trong va ly bị cướp là khoảng 420 triệu yen (khoảng 2,7 triệu USD). Fuji Television dẫn lời khai của các nạn nhân với điều tra viên rằng số tiền này dành cho một số cơ sở đổi ngoại tệ.

Cảnh sát Nhật Bản khám nghiệm hiện trường vụ cướp 2,7 triệu USD ở Tokyo đêm 29/1. Ảnh: NHK

Cũng trong tối 29/1, trên một tuyến phố gần hiện trường vụ cướp đã xảy ra một vụ tông xe rồi bỏ chạy. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi bị ôtô đâm trúng, được đưa tới bệnh viện với thương tích nhẹ.

Cảnh sát nghi ngờ vụ tông xe này do nhóm cướp gây ra khi tháo chạy. Cảnh sát đã tìm thấy một xe tải cỡ nhỏ màu xanh bỏ lại gần khu vực gây tai nạn, nhưng chưa bắt được nghi phạm nào.

Cảnh sát cho biết một nghi phạm trong băng cướp là nam giới, cao khoảng 170 cm, đội mũ len đen, mặc áo khoác và quần màu đen.

Truyền thông Nhật cho biết một người đàn ông mang 190 triệu yen tiền mặt cũng bị nhóm ba người xịt hơi cay tấn công tại bãi đỗ xe ở sân bay Haneda, Tokyo rạng sáng nay. Cảnh sát đang điều tra liệu hai vụ cướp có liên quan hay không.

Thanh Danh (Theo AFP, NHK, Yomiuri)