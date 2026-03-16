Xin lỗi vợ, anh đã ngoại tình

Anh thành thật với em một điều rằng anh không hề yêu em chút nào.

Gửi vợ,

Anh thật hèn nhát vì không dám nói điều này trực tiếp với em, nhưng anh đã ngoại tình. Chúng ta cưới nhau gần 10 năm, có một công chúa xinh đẹp, có nhà, có xe, còn nợ rất nhiều nhưng nếu cố gắng vẫn sẽ trả hết. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình ta thật ổn định. Anh cũng thấy thế, vấn đề duy nhất là anh đã ngoại tình vì không có sự kết nối với em. Anh thành thật với em một điều rằng anh không hề yêu em chút nào. Hai đứa đến với nhau vì lúc đó anh đã chán ngấy cảnh yêu đương của tuổi trẻ, bố mẹ anh cũng sốt ruột và thúc giục anh.

Ngoài con ra, chúng ta không có sự kết nối nào cả, không tình dục, không trò chuyện, không quan tâm đến cuộc sống riêng của nhau. Tính cách chúng ta trái ngược, anh gọn gàng - em bừa bộn, anh phóng thoáng - em chặt chẽ, anh đề cao mối quan hệ gia đình họ hàng - còn em thì không, anh yêu cái đẹp - còn em xuề xòa,... rồi cuối cùng anh đã ngoại tình.

Gia đình chúng ta như một gia đình kiểu mẫu vậy, hai vợ chồng không to tiếng, chồng đưa tiền cho vợ đầy đủ, yêu chiều con cái hết mực, có nhà, có xe, công việc ổn định. Nhưng anh biết, trong nhà mình chỉ có duy nhất một ngọn lửa là tình yêu dành cho con, còn lại đã nguội lạnh từ lâu.

Dù sao, anh vẫn là người sai vì ngoại tình. Nhưng anh không đủ dũng cảm để ngồi nói chuyện thẳng thắn với em và anh cũng không muốn ly hôn, anh muốn con đầy đủ cả bố mẹ. Anh buồn, cô đơn, lạc lõng, trống rỗng... Anh thèm được yêu.

Xuân Đức