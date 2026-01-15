Xin lỗi theo lệnh tòa, vợ biến án phạt thành màn bóc trần ngoại tình

Trung QuốcBị tòa buộc đăng video xin lỗi chồng vì tố ngoại tình, Ngưu Na tuân thủ phán quyết theo cách kể toàn bộ sự thật, khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng.

Bị tòa buộc phải xin lỗi chồng vì công khai chuyện ngoại tình, Ngưu Na làm đúng yêu cầu trong 15 ngày. Nhưng thay vì xóa dấu vết, cô biến mỗi video xin lỗi thành một lần bóc trần sự thật.

Ngưu Na, ở thành phố Tam Môn Hiệp (tỉnh Hà Nam) và chồng Cao Phi, đội trưởng mỏ than ở Nghĩa Mã, kết hôn 17 năm và có hai con.

Theo lời Ngưu Na, sau khi cưới, cô ở nhà chăm sóc chồng con, sống tiết kiệm. Tuy nhiên năm ngoái, cô phát hiện chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp họ Hàn suốt 5 năm qua, thường xuyên mua quà đắt tiền tặng tình nhân. Khi bị truy vấn, Cao Phi hành hung vợ, đập vỡ điện thoại của cô để phá hủy bằng chứng và bảo vệ người tình.

Ngưu Na báo cáo sự việc với cấp trên của chồng, nhưng người này cho rằng đó là chuyện gia đình và từ chối can thiệp. Tức giận, cô vạch trần chuyện quan hệ bất chính của họ trên một diễn đàn và một nền tảng video.

Người chồng thuê luật sư kiện Ngưu Na tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Sau khi xét xử, tòa án địa phương nhận định: Dù Cao có hành vi sai trái, bằng chứng ngoại tình rõ ràng nhưng hành động công khai thông tin cá nhân chồng lên mạng của Ngưu Na là bất hợp pháp.

Tòa án tuyên Ngưu Na phải xóa bài viết và video đã đăng tải trước đó, đồng thời đăng video xin lỗi công khai trong 15 ngày liên tiếp, ghim lên đầu trang cá nhân trong 15 ngày, không được xóa.

Sau khi thua kiện, Ngưu Na đăng video đầu tiên vào ngày 12/1, kể lại sự việc rồi nghiêm túc xin lỗi chồng và tình nhân của anh ta.

"Xin chào ông Cao, tôi là Ngưu Na. Ông và cô Hàn là tình yêu đích thực của nhau, tôi không nên tiết lộ sự thật hai người ngoại tình 5 năm cho công chúng", Ngưu Na mở đầu video. Sau đó, cô đưa ra ghi chép chi tiết về những khoản Cao Phi đã chi cho người tình, lấy từ tài sản chung của vợ chồng.

Lời xin lỗi thẳng thắn này đã trực tiếp vạch trần chuyện ngoại tình suốt 5 năm của người chồng mà không làm trái phán quyết của tòa. Video nhận được sự cảm thông của nhiều người xem.

Trong video thứ hai, Ngưu Na tiếp tục xin lỗi nhưng khéo léo tiết lộ thông tin nơi làm việc của cặp tình nhân, thậm chí quay video ngay trước cổng đơn vị. Video này bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, giúp tài khoản cá nhân của Ngưu Na nhận được hàng triệu lượt thích và tăng 130.000 người theo dõi chỉ trong ba ngày.

Ở video thứ ba, Ngưu Na từng bước bổ sung các mốc thời gian ngoại tình, địa điểm hẹn hò của cặp tình nhân, phơi bày nhiều ảnh chụp lịch sử trò chuyện và hóa đơn chi tiêu.

Ba video xin lỗi thu hút hàng trăm nghìn lượt thả tim của Ngưu Na. Ảnh: 163

Dù có vẻ ngoài xinh đẹp và điềm tĩnh trong video, Ngưu Na cho biết đã trải qua khoảng thời gian đen tối sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Chỉ trong bốn tháng, cô sụt hơn 15 kg, phải cấp cứu ba lần và nhập viện nhiều lần.

Hiện Ngưu Na vẫn tiếp tục đăng video và ghim bài theo yêu cầu của tòa án, đồng thời chuẩn bị tinh thần để đối phó với vụ kiện ly hôn và đòi bồi thường thiệt hại tinh thần từ chồng.

Tuệ Anh (theo Sina, 163)