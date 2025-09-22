Xiaomi triệu hồi xe điện liên quan độ an toàn khi lái tự động

Trung QuốcHãng xe điện gọi về sửa chữa 116.887 chiếc SU7 phiên bản Standard do lo ngại về an toàn của chế độ hỗ trợ lái tự động.

Số xe được sản xuất từ ngày 6/2/2024 đến ngày 30/8/2025. Đơn triệu hồi đã được nộp lên Cơ quan giám sát thị trường Trung Quốc (SAMR) vào ngày 19/9.

Công ty nêu ra những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn liên quan đến tính năng hỗ trợ lái tự động cấp độ 2 trên đường cao tốc. Theo thông báo, trong một số trường hợp nhất định, khi tính năng lái tự động được kích hoạt, hệ thống có thể không nhận diện, cảnh báo hoặc phản ứng đầy đủ với các tình huống giao thông bất thường. Sự thiếu sót này có thể làm tăng nguy cơ va chạm nếu người lái không can thiệp kịp thời.

Một chiếc SU7 được trưng bày tại triển lãm ôtô Thượng Hải hồi tháng 4. Ảnh: CnEVPost

Xiaomi dự kiến giải quyết vấn đề này thông qua các bản cập nhật phần mềm từ xa (OTA) miễn phí cho chủ xe. Hãng sẽ thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng qua tin nhắn văn bản và ứng dụng di động.

Vào cuối tháng 3 năm nay, ba người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông khi đang lái xe Xiaomi SU7. Chiếc xe được cho là đang ở chế độ lái tự động khi đó. Theo CarNewsChina, việc triệu hồi xe của Xiaomi là một phản ứng trước sự cố này, vì chiếc xe liên quan là Xiaomi SU7 Standard Edition. Trung Quốc cũng đang chuẩn bị áp dụng các tiêu chuẩn bắt buộc nghiêm ngặt hơn đối với xe tự hành cấp độ 2.

Cách đây không lâu, một hãng xe Trung Quốc khác là Xpeng cũng đã ban hành lệnh triệu hồi đối với mẫu P7+. Trước đó, đã có những nghi ngờ rằng việc triệu hồi xe rất hiếm trong ngành ôtô Trung Quốc. Nhưng dường như, thực tế này sẽ ngày càng phổ biến hơn.

Xiaomi ra mắt xe điện SU7 vào cuối năm 2023. Chữ SU trong tên xe viết tắt từ Speed Ultra - nhấn mạnh đến hiệu suất của mẫu sedan, với đối thủ trực tiếp thể hiện tham vọng của Xiaomi là Porsche Taycan. Xe bán ra ba phiên bản, mức giá từ 29.900 USD.

Tính đến cuối tháng 8, dòng SU7 đạt doanh số tích lũy là 339.421 chiếc, chiếm 88,96% tổng doanh số xe điện của Xiaomi, theo dữ liệu do CnEVPost tổng hợp. Có nghĩa, số xe triệu hồi chiếm khoảng 33% số xe bán ra.

Mỹ Anh