Xiaomi thắng kiện hãng truyền thông, nhận 725.000 USD

Trung QuốcHãng xe điện thắng kiện kỷ lục trong vụ kiện chống lại công ty truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực ôtô.

Bộ phận pháp lý của Xiaomi thông báo hôm 25/2 về một chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống lại công ty truyền thông ôtô Trung Quốc AutoReport. Tòa án đã phán quyết có lợi cho Xiaomi, cho rằng bị cáo đã xâm phạm danh tiếng và hình ảnh thương hiệu của công ty bằng cách phát tán nội dung sai sự thật và mang tính phỉ báng.

Tòa án xác định rằng AutoReport đã sử dụng tài khoản của mình trên nhiều nền tảng trực tuyến để lan truyền nội dung thiếu xác minh thực tế, chứa đựng thông tin sai lệch và rõ ràng mang tính xúc phạm. Hành vi này được cho là đã vi phạm quyền về danh tiếng của Xiaomi và làm tổn hại đến vị thế thương hiệu của công ty.

CEO của Xiaomi, Lei Jun, và mẫu YU7. Ảnh: Xiaomi

Bị cáo bị yêu cầu xóa nội dung vi phạm, đưa ra lời xin lỗi công khai và bồi thường cho tập đoàn Xiaomi 5 triệu nhân dân tệ (725.000 USD). Trong một tuyên bố sau phán quyết, Xiaomi tái khẳng định cam kết bảo vệ các quyền hợp pháp của họ.

Các hồ sơ công khai cho thấy AutoReport (autoreport.cn) có liên kết với Yiche.com (phiên bản quốc tế là bitauto.com), một trong những trang web lớn của Trung Quốc tập trung vào việc đưa tin về sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô.

Yiche.com được thành lập bởi William Li, người sáng lập hãng xe Nio, vào năm 2000. Lei Jun của Xiaomi là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Nio.

AutoReport đã đăng tải một số bài báo gốc bàn về Xiaomi Auto. Tuy nhiên, những bài báo cụ thể dẫn đến vụ kiện này vẫn chưa được tiết lộ.

Theo CarNewsChina, việc các nhà sản xuất ôtô đệ đơn kiện các phương tiện truyền thông để đòi bồi thường vẫn xảy ra. Hầu hết các vụ kiện trước đây đều nhắm vào những người sáng tạo nội dung độc lập, nhưng vụ kiện này chống lại một tổ chức truyền thông lớn dường như là lần đầu tiên. Do đó, số tiền bồi thường được yêu cầu đã lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử.

Mỹ Anh