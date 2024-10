Xiaomi tạo nhẫn thông minh tự điều chỉnh kích thước

Mẫu nhẫn thông minh sắp ra mắt của Xiaomi được cho là có thể mở rộng hoặc thu nhỏ kích thước phù hợp ngón tay người dùng.

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA), nhẫn của Xiaomi sử dụng chất liệu có khả năng đàn hồi như PVC hoặc cao su, kết hợp với cơ chế lò xo giúp đổi kích thước linh hoạt. Điều này cho phép smart ring có thể vừa vặn với bất kỳ ngón tay nào.

Trang công nghệ PhoneArena đánh giá sáng kiến này giống như chiếc nhẫn trong phim The Lord of the Rings, giải quyết được khó khăn thường gặp của người dùng khi lựa chọn kích thước nhẫn.

Bên cạnh thiết kế linh hoạt, smart ring của Xiaomi dự kiến tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Theo bằng sáng chế, sản phẩm hỗ trợ kết nối wifi, mạng di động từ 2G đến 5G, NFC và UWB, cùng nhiều cảm biến như ánh sáng, gia tốc, con quay hồi chuyển, từ trường và nhiệt độ. Ngoài việc theo dõi sức khỏe, nhẫn có thể kết nối và điều khiển thiết bị di động khác.

Trước đó, công ty Oura cũng cho biết đang nghiên cứu và phát triển nhẫn thông minh với khả năng tự điều chỉnh kích cỡ.

Nhẫn thông minh của Black Shark. Ảnh: Black Shark

Hồi tháng 4, Black Shark, công ty chuyên về điện thoại chơi game do Xiaomi đứng sau, cũng đã giới thiệu nhẫn thông minh có thời lượng sử dụng 180 ngày nhờ hộp sạc đi kèm.

Black Shark Ring được mô tả có thiết kế thời trang, tạo cảm giác đeo thoải mái, độ dày 2,2 mm, và có hai phiên bản màu bạc và màu đen - đỏ. Black Shark cho biết sản phẩm hỗ trợ tính năng chạm thông minh và điều khiển bằng một tay, đầy đủ tính năng đo sức khỏe như theo dõi chỉ số nhịp tim, SpO2, nhiệt độ cơ thể.

Công ty chưa công bố ngày ra mắt và giá bán dự kiến, nhưng thể hiện tham vọng tiến vào thị trường thiết bị đeo thông minh dạng nhẫn, cạnh tranh với các đối thủ như Oura Ring hay Samsung Galaxy Ring.

Huy Đức