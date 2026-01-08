Xiaomi SU7 2026 sắp ra mắt

Mẫu sedan điện phiên bản mới tinh chỉnh hiệu suất, bổ sung công nghệ và tính năng an toàn, bán ra trong tháng 4, giá từ 32.800 USD.

Hãng công nghệ Trung Quốc Xiaomi hé lộ phiên bản mới cho SU7 tại thị trường nội địa. Đây là phiên bản nâng cấp đầu tiên của mẫu sedan điện thể thao SU7, sau khi ra mắt thế giới vào cuối năm 2023.

SU7 phiên bản mới nhận những cải tiến từ thiết kế, hiệu suất cho đến công nghệ. Kiến trúc điện của SU7 2026 hoạt động ở điện áp cao hơn, mức 752 volt (bản Standard, Pro) và 897 volt (bản Max), so với bản cũ tương ứng 400 volt và 871 volt.

Điều này cho phép sạc nhanh DC nhanh hơn, với 15 phút sạc xe có thể đi được 670 km (trước đây là 510 km với cùng thời gian sạc). SU7 2026 cung cấp phạm vi hoạt động xa hơn bản cũ. Bản Standard 720 km, nhiều hơn 20 km so với bản cũ. Trong khi bản Max đạt 835 km, trước là 800 km. Riêng bản Pro tiếp tục dẫn đầu về phạm vi hoạt động với 902 km, bản cũ chỉ 830 km, theo công bố của Xiaomi.

Các cải tiến khác như thân xe mới sử dụng thép cứng hơn, tăng thêm túi khí từ 7 lên 9. Ngoài ra, LiDAR là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, cùng với hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng hơn và bộ phần mềm HAD (Hyper Autonomuos Driving) mới của hãng.

Ở ngoại thất, lưới tản nhiệt SU7 2026 tinh chỉnh. Hãng xe Trung Quốc thêm tùy chọn màu sơn, giữ nguyên vành 20 inch, lốp sau tăng 245 mm lên 265 mm trên tất cả các phiên bản. Bộ kẹp phanh 4 piston là trang bị tiêu chuẩn ở cả bánh trước lẫn bánh sau.

Đặc biệt, Xiaomi bổ sung nguồn điện dự phòng cho khóa cửa trên tất cả các phiên bản, trong khi bản cũ không có tính năng này. Ở bản cũ, SU7 Max sử dụng hệ thống treo khí nén với giảm xóc CDC. Nhưng ở bản mới, cả Standard và Pro đều trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén hai khoang và giảm xóc CDC.

SU7 2026 trang bị môtơ điện V6s Plus mới, thay thế cho V6 và V6s ở bản cũ. Các bản Standard, Pro có công suất tăng từ 299 lên 320 mã lực, trong khi bản Max tăng từ 673 lên 690 mã lực.

Theo kế hoạch, Xiaomi SU7 2026 bán ra từ tháng 4 với giá 32.800-44.300 USD.

Minh Vũ