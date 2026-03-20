Xiaomi SU7 2026 ra mắt, giá từ 31.870 USD

Bản nâng cấp của SU7 tập trung vào cải thiện tính năng an toàn, hệ thống lái, thêm công nghệ, vật liệu nội thất cao cấp hơn, giá tăng nhẹ.

Hãng công nghệ Trung Quốc Xiaomi giới thiệu bản nâng cấp mới của SU7 cho thị trường nội địa. Đây là nâng cấp đầu tiên của mẫu sedan chạy điện SU7 sau khi ra mắt lần đầu năm 2023.

SU7 mới bán ba phiên bản, gồm Standard giá 31.870 USD, Pro giá 36.220 USD, Max giá 44.100 USD. So với bản cũ, SU7 mới tăng nhẹ từ 580 USD tùy phiên bản.

Ở bản nâng cấp mới, SU7 trang bị LiDAR tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, radar sóng mm 4D, nền tảng điện toán Nvidia Thor-U và trợ lý lái xe Xiaomi HAD. Sức mạnh đến từ môtơ điện V6S Plus trên toàn bộ dòng sản phẩm. Công suất 315 mã lực cho bản Standard, Pro. Riêng bản Max công suất lên tới 681 mã lực.

Các tùy chọn pin gồm LFP 73 kWh, 96,3 kWh và 101,7 kWh tương ứng từng phiên bản Standard, Pro và Max. Phạm vi hoạt động lần lượt là 720 km, 902 km và 835 km mỗi lần sạc đầy.

Thiết kế tổng thể của SU7 2026 giữ nguyên theo phong cách fastback. Xe có chiều dài 4.997 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Những nâng cấp ngoại thất tập trung vào các cải tiến chức năng, gồm radar ở mặt trước, lốp sau bản rộng hơn.

Bên trong, Xiaomi sử dụng vật liệu cao cấp hơn, độ bền cao và có 9 túi khí. Ở trung tâm là màn hình cảm ứng giải trí 16,1 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7,1 inch dạng xoay và màn hình kính lái HUD, chạy hệ thống buồng lái thông minh của hãng. Hệ thống này hỗ trợ điều khiển giọng nói và tương tác đa màn hình trong cabin.

SU7 mới phát triển trên khung gầm mới mà hãng gọi là "Dragon Chassis" của Xiaomi, kết hợp hệ thống treo tay đòn kép trước với treo sau 5 liên kết. Bản cao cấp nhất sử dụng treo khí nén hai khoang với giảm chấn thích ứng, cùng các chức năng điều khiển tự động theo mặt đường.

Xiaomi SU7 cạnh tranh Tesla Model 3 tại Trung Quốc.

