Xiaomi Smart Band 9 Pro - vòng đeo thông minh có GPS

Trong ba biến thể của dòng Band 9, mẫu Pro là bản nâng cấp lớn nhất so với thế hệ tiền nhiệm. Sản phẩm vẫn giữ cỡ màn hình nhưng viền mỏng hơn đáng kể giúp kích thước tổng thể gọn hơn, đeo vừa vặn trên tay hơn. Tuy nhiên, do lớp vỏ bằng kim loại, máy nặng hơn một chút so với Band 8 Pro (24,5 so với 22,5 gram).

Màn hình 1,74 inch dáng chữ nhật, tấm nền AMOLED độ phân giải 336 x 480 pixel, mật độ điểm ảnh 336 ppi. Thông số thay đổi đáng kể nhất là độ sáng màn hình tăng gần gấp đôi lên 1.200 nit, tương đương nhiều smartphone tầm trung, cận cao cấp giúp xem rõ ngoài trời nắng. Sản phẩm vẫn cho khả năng hiển thị màu sắc đẹp mắt, trải nghiệm vuốt khá mượt nhờ tần số quét 60 Hz. Tuy nhiên, một số loại mặt đồng hồ hơi tối, khó nhìn khi ở chế độ AOD (Always On Display).