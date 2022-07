Xiaomi Smart Band 7 có thêm phiên bản Pro

Vòng đeo tay thông minh của Xiaomi lần đầu có thêm phiên bản Pro với kích thước màn hình lớn hơn và tích hợp GPS.

Xiaomi Smart Band 7.

Smart Band 7 Pro có thông số màn hình 1,64 inch, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Smart Band 7 (1,62 inch) nhưng diện tích hiển thị lớn hơn đáng kể nhờ rộng ngang tương tự Huawei Band 7 hay Redmi Smart Band 7 Pro. Độ phân giải màn hình là 280 x 456 pixel, mật độ điểm ảnh 326 ppi.

Là phiên bản cao cấp hơn, Smart Band 7 Pro cũng có thêm cảm biến ánh sáng để điều chỉnh độ sáng màn hình tự động so với Smart Band 7. Thiết bị cũng có chế độ luôn mở Always On Display và hơn 180 kiểu màn hình khác nhau.

Xiaomi cũng trang bị cho Band 7 Pro tính năng định vị qua vệ tinh, hỗ trợ GPS, GLONASS, Galileo, Beidou và QZSS. Sản phẩm có cảm biến đo nhịp tim liên tục, lượng oxy trong máu và cảnh báo thời gian thực khi SpO2 xuống thấp.

Smart Band 7 Pro nằm giữa danh giới vòng đeo thông minh và đồng hồ thông minh.

Vòng đeo hỗ trợ nhận diện 117 chế độ tập luyện, bao gồm 10 chế độ chạy riêng biệt. Ngoài đo và lưu thông số, sản phẩm còn các các chương trình hướng dẫn kỹ năng luyện tập tùy thể trạng.

Người dùng có thể đeo Smart Band 7 Pro đi bơi nhờ với khả năng chống nước 5 ATM, Pin dung lượng 235 mAh có thể sử dụng trong tối đa 12 ngày hoặc trong 6 ngày nếu sử dụng cường độ cao (dùng GPS, tập thể thao). Thời gian sạc đầy là một tiếng.

Smart Band 7 Pro mới chỉ bán ra tại Trung Quốc với giá 400 tệ (1,48 triệu đồng), cao gấp rưỡi phiên bản thường.

Hoài Anh