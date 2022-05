Xiaomi ra vòng đeo thông minh Mi Band 7

Nâng cấp lớn nhất của Mi Band 7 so với thế hệ trước là màn hình tăng từ 1,56 lên 1,62 inch nhưng giá cũng cao hơn.

Xiaomi Mi Band 7.

Vòng đeo thông minh mới của Xiaomi có độ phân giải màn hình 490 x 192 pixel, nhỉnh hơn một chút so với Mi Band 6 là 152 x 486 pixel. Nhà sản xuất cho biết diện tích hiển thị trên sản phẩm mới tăng 25% và vẫn có tính năng luôn bật (Always On Display). Độ sáng màn hình tối đa 500 nit, mật độ điểm ảnh 326 ppi.

Mi Band 7 tập trung vào các tính năng theo dõi hoạt động thể chất với 120 chế độ luyện tập, bốn chế độ thể thao chuyên nghiệp, phát hiện bài tập tự động và tổ chức cuộc thi với bạn bè. Máy có thể đo nồng độ oxy trong máu SpO2 và tự cảnh báo khi thông số dưới 90%. Ngoài theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, sản phẩm có thêm biểu đồ dữ liệu về chất lượng thở khi ngủ, REM và chất lượng giấc ngủ trưa.

Pin của sản phẩm có dung lượng 180 mAh, cho thời gian sử dụng liên tục 14 ngày hoặc 9 ngày ở mức cường độ cao. Thời gian sạc đầy là hai tiếng và vẫn sử dụng dock bằng nam châm như thế hệ trước.

Mi Band 7 có cân nặng 13,5 gram, tương đương Mi Band 6. Ngoài các màu sắc cơ bản như cũ, sản phẩm có thêm các loại dây màu ngụy trang, có khả năng kháng khuẩn

Vòng đeo với thiết kế kiểu ngụy trang có tính năng kháng khuẩn của Mi Band 7.

Người dùng có hai phiên bản để lựa chọn là có hoặc không có NFC. Bản hỗ trợ NFC nhiều khả năng chỉ bán ra tại thị trường Trung Quốc và châu Âu. Giá Mi Band 7 bản thường là 249 tệ (920.000 đồng), đắt hơn so với thế hệ trước (229 tệ).

Từ thế hệ Mi Band 6, giá vòng đeo thông minh của Xiaomi đã vượt mốc một triệu đồng tại Việt Nam. Cùng với việc nhiều đối thủ xuất hiện như Huawei, Oppo, dòng Mi Band không còn gây sốt như các thế hệ đầu.

Tuấn Hưng