Xiaomi ra smartphone màn hình gập đầu tiên

Mi Mix Fold trang bị chip Snapdragon 888, camera với chip xử lý tự phát triển và ống kính chất lỏng đầu tiên trên thế giới.

Xiaomi mang trở lại dòng Mix cao cấp với mẫu smartphone gập đầu tiên của mình.

Mẫu smartphone gập của Xiaomi thuộc dòng Mix - dòng smartphone thường được trang bị công nghệ mới nhất của hãng.

Máy có thiết kế gập với hai màn hình, tương tự Galaxy Z Fold 2 hay Huawei Mate X2. Màn hình bên trong sử dụng tấm nền OLED kích thước 8,01 inch, tỷ lệ 4:3, độ phân giải QHD+. Màn hình hỗ trợ HDR10+ và công nghệ Dolby Vision với độ sáng cao nhất 900 nit. Màn hình bên ngoài sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6,52 inch, độ phân giải 840 x 2.520 pixel, tỷ lệ khung hình 27:9. Màn hình ngoài có tần số làm tươi 90 Hz, độ sáng 650 nit. Xiaomi cho biết màn hình bên trong của Mi Mix Fold có kích thước lớn nhất trên smartphone hiện nay và hỗ trợ chế độ đa cửa sổ.

Mi Mix Fold sử dụng bản lề chữ U, nhẹ hơn 27% so với các model gập trên thị trường. Về độ bền, Xiaomi cho biết máy đã vượt qua thử nghiệm 200.000 lần gập và đang tăng lên mức 1 triệu lần.

Camera là điểm ấn tượng nhất của sản phẩm. Trước đó Xiaomi đã chi 140 triệu nhân dân tệ (21 triệu USD) vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ camera trong 2 năm. Kết quả đầu tiên là chip xử lý hình ảnh Surge C1 với các thuật toán 3A giúp tự động lấy nét, phơi sáng tự động và cân bằng trắng tự động, do Xiaomi sản xuất đã trình làng và được trang bị cho smartphone mới của hãng.

Ngoài ra, Mi Mix Fold còn được trang bị ống kính tele bằng chất lỏng đầu tiên trên thế giới. Ống kính này được làm bằng nhựa chứa đầy chất lỏng trong suốt và có thể thay đổi hình dạng giống mắt người nhờ vào một motor. Xiaomi cho biết ống kính này có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, từ - 40 độ C đến 60 độ C. Ưu điểm của ống kính chất lỏng so với các ống kính truyền thống là khả năng lấy nét. Ống kính này có khả năng lấy nét ở khoảng cách 3 cm để chụp macro hay xa hơn để chụp zoom.

Smartphone gập của hãng Trung Quốc còn sử dụng cảm biến 8 megapixel với zoom quang 3x, nhưng không hỗ trợ chống rung quang học. Camera chính sử dụng cảm biến Samsung Isocell HM2 độ phân giải 108 megapixel cùng ống kính 7 thành phần. Máy có thêm camera góc siêu rộng với cảm biến 13 megapixel.

Camera tele với ống kính chất lỏng đầu tiên trên thế giới.

Xiaomi Mi Mix Fold sử dụng chip Snapdragon 888, RAM LPDDR5 và bộ nhớ UFS 3.1. Cấu hình cơ bản của máy là 12 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong. Ngoài ra, máy còn ba cấu hình tùy chọn là 12 GB RAM và 512G B bộ nhớ trong, phiên bản cao nhất có 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong.

Pin dung lượng 5.020 mAh được ghép từ hai viên pin 2.460 mAh. Mi Mix Fold hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 67 Watt, cho phép sạc đầy trong vòng 37 phút và không hỗ trợ sạc không dây.

Để đảm bảo hiệu năng của sản phẩm, Xiaomi sử dụng hệ thống làm mát kiểu cánh bướm, kết hợp nhiều công nghệ làm mát hiện nay với buồng hơi lớn, gel tản nhiệt và nhiều lớp graphite với diện tích 22,583 mm vuông. Hệ thống này sẽ tản nhiệt cho chip xử lý, ăng-ten 5G và cả sạc nhanh.

Máy có 4 loa ngoài, được tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Xiaomi phát triển một thuật toán giúp tạo thành âm thanh 3D với 4 loa trên smartphone của mình.

Phiên bản tiêu chuẩn có mặt sau bằng kính, khung gốm. Phiên bản đặc biệt có mặt lưng gốm và phần khung cũng như các nút âm lượng bằng vàng.

Cả hai phiên bản của Xiaomi Mi Mix Fold sẽ bán ra vào giữa tháng 4 tới với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. Các mẫu 12 GB RAM và 16 GB RAM có giá lần lượt là 11.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) và 13.000 nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng).