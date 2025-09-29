Xiaomi ra mắt xe điện ở Nhật Bản

Hãng Trung Quốc tổ chức sự kiện ở Akihabara, Tokyo ngày 29/6, giới thiệu mẫu xe điện cao cấp SU7 Ultra nhưng chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể.

Theo Kyodo News, sự kiện ra mắt được tổ chức mặc dù thời gian bán xe tại Nhật Bản vẫn chưa được xác định. Công ty cũng công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ Xiaomi, chuyên bán điện thoại thông minh, đồ gia dụng và thiết bị thông minh, trên khắp các thành phố lớn của Nhật Bản, như một phần trong chiến lược củng cố sự hiện diện trên thị trường.

Xiaomi tham gia vào lĩnh vực điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng và mới nhất là xe điện với tầm nhìn chiến lược "Con người x Xe hơi x Nhà ở" (Human x Car x Home), và đặt mục tiêu tạo ra một thế giới nơi tất cả các thiết bị điện được kết nối liền mạch. Một kịch bản điển hành là ai đó trở về nhà bằng xe điện, cửa nhà bạn sẽ tự động mở và đèn trong phòng sẽ tự động bật sáng.

Xe điện SU7 Ultra tại sự kiện ra mắt ở Tokyo. Ảnh: Car Watch

SU7 Ultra có hai phiên bản: bản tiêu chuẩn và gói Track dành riêng cho đường đua, cùng phiên bản giới hạn Nurburgring Limited. Giá khởi điểm 529.900 nhân dân tệ cho bản tiêu chuẩn và 629.900 nhân dân tệ cho gói Track. Phiên bản giới hạn Nürburgring có giá khởi điểm 814.900 nhân dân tệ, với chỉ 10 chiếc được sản xuất vào năm 2025.

Zheng Yan, Phó Chủ tịch Xiaomi Technology Nhật Bản, nói rằng tương tự cách tiếp cận tại Trung Quốc, công ty có kế hoạch bán xe điện thông qua các cửa hàng bán lẻ điện thoại thông minh tại Nhật Bản. Hiện Xiaomi vận hành hai cửa hàng Xiaomi tại tỉnh Saitama và dự định mở thêm ba cửa hàng nữa tại khu vực đô thị Tokyo, bao gồm cả thành phố Chiba, vào cuối năm nay. Việc mở rộng sang Osaka và Nagoya được lên kế hoạch vào năm 2026, và đang xem xét mở rộng ra toàn quốc trong tương lai gần.

Bên cạnh trưng bày xe thật, Xiaomi cũng giới thiệu mẫu xe mô hình kích thước 1:18 của SU7. Mô hình SU7 Ultra có giá 16.800 yen (112 USD), trong khi mô hình SU7 tiêu chuẩn có giá 14.800 yen (99 USD).

Xe điện Xiaomi SU7 Ultra phiên bản mô hình 1:18. Ảnh: Car Watch

Cửa hàng đầu tiên do Xiaomi vận hành trực tiếp tại Nhật Bản khai trương vào ngày 22/3 tại Saitama, phía bắc Tokyo, cung cấp điện thoại thông minh, máy tính bảng, tivi và hơn 160 loại sản phẩm thuộc hệ sinh thái Xiaomi dành cho ngôi nhà thông minh. Ông Zheng cho biết Xiaomi đặt mục tiêu mở 5-10 cửa hàng Xiaomi tại Nhật Bản vào năm 2025, đồng thời cân nhắc việc giới thiệu các thiết bị gia dụng lớn hơn như máy điều hòa không khí.

Theo IT-home, Xiaomi tiếp tục đẩy mạnh các chiến lược bán lẻ và ôtô trên quy mô toàn cầu. Hãng đã ra mắt mảng kinh doanh xe điện tại Trung Quốc và đã công bố kế hoạch thâm nhập thị trường xe điện châu Âu vào năm 2027. Chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing, đã tuyên bố rằng công ty dự kiến mở 10.000 cửa hàng Xiaomi trên toàn thế giới trong vòng 5 năm tới.

Mỹ Anh