Xiaomi ra 17 Ultra với camera Leica, giá cao hơn iPhone 17 Pro Max

Hai ngày sau khi Samsung ra mắt Galaxy S26 Ultra, Xiaomi cũng chính thức mang điện thoại cao cấp nhất của mình là 17 Ultra ra thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, hãng công bố giá của sản phẩm là từ 39,99 triệu đồng, đắt hơn một triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max và hai triệu đồng so với Galaxy S26 Ultra.
Tuy nhiên, ở cấu hình khởi điểm, điện thoại của Xiaomi có bộ nhớ trong gấp đôi so với hai đối thủ là 512 GB. Giá bán cao nhất của Xiaomi 17 Ultra là 42,99 triệu đồng cho bản dung lượng 1 TB. Ngoài ra, điện thoại cao cấp của Xiaomi cũng như Vivo, Oppo thường kèm nhiều khuyến mãi, quà tặng, khiến giá thực mua vẫn thấp hơn so với hai hãng Apple và Samsung.
Sau hai năm mạnh dạn mang dòng Ultra đắt đỏ về Việt Nam, Xiaomi giờ đây đã tự tin hơn, mở bán mẫu mới nhất 17 Ultra cùng lúc với thị trường toàn cầu. Trong số các mẫu flagship đang bán và dự kiến bán tại Việt Nam đầu năm nay, đây là model có thông số kỹ thuật camera tốt nhất, vượt trội so với iPhone 17 Pro Max cũng như Galaxy S26 Ultra. Ngoài việc tinh chỉnh, đồng chế tác cùng Leica, máy cũng sở hữu cảm biến ảnh lớn nhất với kích thước một inch. Hai đối thủ Trung Quốc là Vivo, Oppo cũng có dòng Ultra với thông số gần tương tự nhưng mới chỉ bán tại thị trường nội địa, chưa đem ra quốc tế.
Xiaomi 17 Ultra có thiết kế nổi bật với cụm camera tròn cỡ lớn, cùng thông số đầu bảng là cảm biến Light Fusion 1050L kích thước một inch, đồng phát triển với Leica, độ phân giải 50 megapixel và dải tương phản động 14 EV. Máy cũng có camera tele 200 megapixel với ống kính Leica zoom quang học liên tục, hỗ trợ zoom không suy hao 75-100 mm, zoom số tối đa 400 mm.
Hệ thống đạt chứng nhận APO của Leica, cấu trúc 3G + 5P dạng thấu kính nổi (floating lens) và hỗ trợ chụp macro tele ở khoảng cách 30 cm. Camera còn lại là góc siêu rộng độ phân giải 50 "chấm", góc nhìn 115 độ và hỗ trợ macro 5 cm.
Thử nghiệm nhanh ảnh chụp trên Xiaomi 17 Ultra cho thấy điểm ấn tượng nhất là màu sắc. Các ảnh chụp no màu, tái hiện màu sắc tươi tắn như thường thấy trên màn hình OLED. Không giống như ảnh chụp bởi Vivo X300 Pro thiên về độ chi tiết, ảnh chụp chân dung bởi 17 Ultra cho cảm giác độ mịn tốt hơn, tương tự cách xử lý trên máy ảnh Leica, đặc biệt "nhạy" với da người ngay cả khi để ở chế độ mặc định. Năm nay, 17 Ultra sẽ có khả năng chụp tối tốt hơn, ISO không bị đẩy quá cao khiến chi tiết ảnh sắc nét và màu sắc không bị bệt.
Xiaomi 17 Ultra nặng 223,4 gram, dày 8,29 mm và là thiết bị mỏng nhất trong dòng Ultra. Các trang bị khác gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, loa stereo Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68 và IP69.
Màn hình máy có kích thước 6,9 inch tấm nền OLED LTPO M10, độ phân giải 2.608 x 1.200 pixel, độ sáng tối đa 3.500 nit, hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và tần số quét thích ứng từ 1 đến 120 Hz. Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 với hai nhân Oryon, hệ thống tản nhiệt sử dụng bơm chất lỏng vòng kép tăng hiệu quả dẫn nhiệt 50%.
Sản phẩm cài sẵn hệ điều hành mới nhất Xiaomi HyperOS 3, tích hợp sâu Xiaomi HyperAI với các tính năng hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, chỉnh sửa ảnh và tối ưu hình ảnh theo thời gian thực cũng như hỗ trợ toàn diện tiếng Việt. Các tính năng AI khác của hệ điều hành Android cũng có đầy đủ với thao tác gọi trợ lý Gemini từ nút nguồn.
Cùng với bản tiêu chuẩn, Xiaomi có thêm bản đặc biệt 17 Ultra Leica Edition hướng tới người yêu nhiếp ảnh. Tại thị trường quốc tế, bản này được gọi tên là Leica Leitzphone. Máy có logo chấm đỏ Leica đặc trưng, mặt lưng hai tông đen và trắng ngà lấy cảm hứng từ dòng máy Leica M nổi tiếng. Họa tiết vân khứa được gia công chính xác nhằm tái hiện cảm giác xoay vòng lấy nét trên ống kính Leica
Chỉ phiên bản đặc biệt mới có vòng xoay Master Zoom Ring cơ học giúp điều chỉnh tiêu cự, cân bằng trắng và phơi sáng. Phần mềm có chế độ Leica Moment độc quyền với màu sắc giống phong cách máy M9, giả lập phim đen trắng M3 và Monopan 50, cùng tỷ lệ khung hình 3:2.
Leica Leitzphone powered by Xiaomi có giá cao hơn và chỉ có một bản dung lượng 1 TB, RAM 16 GB, giá 49,99 triệu đồng.
