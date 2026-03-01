Xiaomi ra 17 Ultra với camera Leica, giá cao hơn iPhone 17 Pro Max

Hai ngày sau khi Samsung ra mắt Galaxy S26 Ultra, Xiaomi cũng chính thức mang điện thoại cao cấp nhất của mình là 17 Ultra ra thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, hãng công bố giá của sản phẩm là từ 39,99 triệu đồng, đắt hơn một triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max và hai triệu đồng so với Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, ở cấu hình khởi điểm, điện thoại của Xiaomi có bộ nhớ trong gấp đôi so với hai đối thủ là 512 GB. Giá bán cao nhất của Xiaomi 17 Ultra là 42,99 triệu đồng cho bản dung lượng 1 TB. Ngoài ra, điện thoại cao cấp của Xiaomi cũng như Vivo, Oppo thường kèm nhiều khuyến mãi, quà tặng, khiến giá thực mua vẫn thấp hơn so với hai hãng Apple và Samsung.