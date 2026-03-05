Xiaomi Pad 8 Pro - tablet dùng chip 3 nm như điện thoại cao cấp

Cùng với điện thoại 17 Ultra, Xiaomi ra mắt bộ đôi máy tính bảng cao cấp Pad 8 và Pad 8 Pro. Hai máy giống nhau từ kiểu dáng đến màn hình và khác biệt lớn nhất là cấu hình bên trong. Phiên bản cao cấp hơn là Pad 8 Pro (trong hình) sử dụng chip Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3 nm thường có trên các mẫu smartphone cao cấp, trong khi bản Pad 8 dùng Snapdragon 8s Gen 3.

Có cấu hình mạnh, nhiều trang bị đáng tiền so với mức giá nhưng ở tầm trên 15 triệu đồng, Xiaomi Pad 8 Pro phải cạnh tranh khốc liệt với iPad Air cũng như các đối thủ cùng chạy Android là Galaxy Tab S11 hay Huawei MatePad Pro.