Xiaomi Pad 8 Pro - tablet dùng chip 3 nm như điện thoại cao cấp

Cùng với điện thoại 17 Ultra, Xiaomi ra mắt bộ đôi máy tính bảng cao cấp Pad 8 và Pad 8 Pro. Hai máy giống nhau từ kiểu dáng đến màn hình và khác biệt lớn nhất là cấu hình bên trong. Phiên bản cao cấp hơn là Pad 8 Pro (trong hình) sử dụng chip Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3 nm thường có trên các mẫu smartphone cao cấp, trong khi bản Pad 8 dùng Snapdragon 8s Gen 3.
Có cấu hình mạnh, nhiều trang bị đáng tiền so với mức giá nhưng ở tầm trên 15 triệu đồng, Xiaomi Pad 8 Pro phải cạnh tranh khốc liệt với iPad Air cũng như các đối thủ cùng chạy Android là Galaxy Tab S11 hay Huawei MatePad Pro.
Tại thị trường Việt Nam, Pad 8 Pro chia làm hai phiên bản dung lượng 128 và 256 GB nhưng đều có RAM 8 GB thay vì thêm lựa chọn 12 GB như thị trường quốc tế. Thông số RAM tổng của máy là 12 GB, bao gồm 4 GB RAM ảo khi cần thiết bên cạnh 8 GB LPDDR5X vật lý.
Tuy nhiên, cấu hình này đủ cho hầu hết nhu cầu phổ thông như chơi game, văn bản, chỉnh sửa video nhanh. Thử nghiệm với Geekbench 6, máy đạt hơn 2.900 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và gần 8.800 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. GPU Adreno 830 bên trong chip cũng được sử dụng trong nhiều máy tính xách tay dùng chip Qualcomm khác, giúp hiệu năng đồ họa OpenCL đạt điểm tốt khoảng 17.600 điểm.
Thiết kế của Pad 8 Pro tương tự Pad 8 với đường bo tròn ở góc nhưng vuông vức ở cạnh. Vỏ nhôm được làm tối giản cho cảm giác sang trọng, mang hơi hướng dòng iPad Pro của Apple. Trên thân máy có cụm camera dạng lồi đặt góc và ba chân điện cực để kết nối bàn phím ngoài.
Tablet của Xiaomi mỏng hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm (5,7 mm so với 6,2 mm) nhưng không ảnh hưởng tới trang bị pin bên trong. So với iPad Pro 11 inch trọng lượng 444 gram, máy nặng hơn là 495 gram nhưng cầm thực tế ít thấy sự khác biệt. Màn hình 11 inch cho kích thước tổng thể nhỏ gọn, phù hợp với những người yêu thích tính di động của tablet, hiển thị đủ rộng nhưng không quá lớn như các mẫu laptop 13 inch.
Cụm lồi lớn nhưng mặt sau chỉ có một camera độ phân giải 50 megapixel, kích thước điểm ảnh 1/2,76 inch độ mở f/1.8 có hỗ trợ PDAF và đèn flash LED. Chất lượng chụp ảnh tốt so với tầm giá nhưng chưa đủ sức thuyết phục cho kích thước lớn của cụm camera. Camera trước độ phân giải 32 megapixel hỗ trợ đàm thoại video được đặt giữa, tối ưu nhiều hơn cho chế độ sử dụng ngang khi có bàn phím.
Không sử dụng tấm nền OLED nhưng màn hình 11,2 inch của Pad 8 Pro có nhiều ưu điểm như độ phân giải cao, dải tương phản rất tốt và màu sắc bắt mắt. Mật độ điểm ảnh 345 ppi trên độ phân giải 3.2K (3.200 x 1.236 pixel) không dễ để tìm thấy trên các mẫu tablet ở kích thước này. Tốc độ làm mới 144 Hz cũng giúp tạo cảm giác mượt mà hơn đáng kể khi sử dụng. Người dùng cũng có thể cài đặt về mức 60 hoặc 120 Hz để tiết kiệm pin.
Độ sáng màn hình cũng là ưu điểm giúp Pad 8 Pro bước vào phân khúc cao cấp với mức trung bình khoảng 500 cd/m2 và khoảng 800 cd/m2 khi hiển thị HDR. Máy cũng có độ phủ gam màu sRGB đạt 96%, độ phủ gam màu Adobe RGB đạt 70,2% và gam màu DCI P3 đạt 77%, hỗ trợ tốt cho chỉnh sửa ảnh, video.
Xiaomi Pad 8 Pro (bên trái) so dáng với iPad Pro màn hình 13 inch. Hãng Trung Quốc đặt mục tiêu là đối thủ với dòng tablet cao cấp nhất của Apple nhưng giá ngang dòng thấp hơn là iPad Air. Bàn phím đi kèm của Pad 8 Pro cũng có kiểu dáng và cách thức dùng nam châm hút, đẩy cao lên phía trên tương tự iPad Pro.
Viền màn hình của Pad 8 Pro (bên trái) mỏng hơn một chút so với tablet cao cấp nhất của Apple. Tuy nhiên, màn hình iPad Pro có thêm tùy chọn chống lóa và ngay cả ở bản thường, độ sáng của dòng này cũng cao hơn, hạn chế tình trạng lóa sáng tốt hơn so với của Xiaomi.
Bên cạnh sức mạnh chip xử lý, pin cũng là ưu điểm lớn trên Pad 8 Pro. Với dung lượng 9.200 mAh, máy có thể phát video liên tục trong hơn 28 tiếng, đủ dùng trong 2-3 ngày với các nhu cầu cơ bản hoặc gần hai ngày nếu sử dụng như máy tính cá nhân.
Bản Pro có sạc nhanh hơn, đi kèm củ sạc 67 W trong khi bản thường là sạc 45 W.
Xiaomi Pad 8 Pro có giá 18 triệu đồng cho bản 8 GB/256 GB và 17 triệu đồng cho bản 8 GB/128 GB với các màu xám, xanh rừng thông (trong hình). Phiên bản thường có giá rẻ hơn, với 12 triệu cho bản 8 GB/12 GB và 13,5 triệu đồng cho bản 8 GB/256 GB cũng như có thêm màu xanh dương.
