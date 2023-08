Xiaomi Pad 6 - tablet Android siêu mỏng cấu hình mạnh

Pad 6 11 inch so kích thước với iPad Pro 12.9 inch. Màn hình của tablet Xiaomi sử dụng tấm nền IPS, độ phân giải nhỉnh hơn một chút so với thế hệ trước, lên mức 2.880 x 1.800 pixel. Hình ảnh hiển thị sắc nét trên màn hình 11 inch, màu sắc rực rỡ và độ sáng 500 nit đủ để sử dụng ngoài trời. Tuy nhiên, thông số hỗ trợ HDR và Dolby Vision như Xiaomi công bố chưa tạo được sự khác biệt thực tế so với màn LCD tiêu chuẩn.