Xiaomi mở dịch vụ cá nhân hóa phong cách xe sang

Trung QuốcHãng xe điện mang đến nhiều lựa chọn hơn từ màu sơn, thiết kế vành, màu kẹp phanh, vật liệu nội thất giống các hãng xe sang.

Giám đốc điều hành Xiaomi, Lei Jun, xác nhận mẫu SUV YU7 đang được thử nghiệm tại đường đua Nurburgring của Đức. Ông cho biết hơn 40.000 xe đã được giao kể từ ngày 6/7, đồng thời giới thiệu dịch vụ cá nhân hóa Xiaomi mới.

Chương trình này, ra mắt cùng với YU7 và SU7 Ultra, cho phép người mua cá nhân hóa các chi tiết ngoại thất và nội thất, một tính năng thường gắn liền với các thương hiệu cao cấp nhưng được Xiaomi định vị ở mức giá dễ tiếp cận hơn.

Chương trình yêu cầu đặt cọc 80.000 nhân dân tệ (11.200 USD) và bao gồm thời gian cân nhắc 90 ngày để khách hàng xác nhận hoặc hủy đơn hàng. Lô hàng đầu tiên giới thiệu 5 màu sơn mới cho YU7: tím thạch anh, đỏ xe đua, vàng, hồng chạng vạng và hồng vàng mờ, được phát triển cùng các nhà cung cấp sơn toàn cầu. Trong ba năm tới, Xiaomi dự kiến mở rộng bảng màu lên 100 màu tùy chỉnh.

Tùy chỉnh Xiaomi YU7 bao gồm lớp sơn hoàn thiện đặc biệt, màu nội thất và logo riêng. Ảnh: Xiaomi

Việc tùy chỉnh không chỉ giới hạn ở màu sơn. Người mua có thể chọn thiết kế mâm xe, màu kẹp phanh Brembo và màu logo riêng. Các tùy chọn bao gồm đen vàng 24K, gốm trắng và sợi carbon. Đối với YU7 Max, nội thất được tùy chỉnh với hai phối màu mới dựa trên chất liệu alcantara: xanh đen và đen vàng huỳnh quang, đi kèm với đường khâu tùy chỉnh, dây an toàn cùng màu và ốp gỗ tần bì thật.

Xiaomi đã thành lập trung tâm tùy chỉnh chuyên dụng đầu tiên và duy nhất tại tầng 2 của phòng trưng bày Beijing Super Factory, nơi khách hàng có thể khám phá các mẫu thiết kế và cấu hình xe trực tiếp.

Theo CarNewsChina, trong khi các thương hiệu siêu sang như Bentley, Rolls-Royce và Porsche từ lâu đã cung cấp các chương trình cá nhân hóa theo yêu cầu riêng, những dịch vụ này thường làm tăng chi phí xe lên hàng trăm nghìn USD. Ngược lại, Xiaomi định vị dịch vụ cá nhân hóa của mình trong phân khúc xe điện giá rẻ, hướng đến việc thiết kế dễ tiếp cận với nhiều nhóm người mua hơn.

Chiến lược này phản ánh cách tiếp cận của Xiaomi trong việc điều chỉnh trải nghiệm cao cấp cho thị trường đại chúng, vượt ra ngoài lĩnh vực điện tử tiêu dùng và lấn sân sang lĩnh vực ôtô. Dịch vụ này có thể thu hút những khách hàng tìm kiếm sự độc quyền mà không cần phải chi trả mức giá như với xe sang truyền thống.

Mỹ Anh