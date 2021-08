Xiaomi Mix 4 đọ camera ẩn với Galaxy Z Fold3

Ở điều kiện thiếu sáng, Z Fold3 cũng không còn làm tốt hơn nhiều so với Mix 4 nhưng vẫn nhỉnh hơn một chút so với đối thủ. Chất lượng camera ẩn của cả hai máy đều tốt hơn ZTE Axon 20 5G và Vsmart Aris Pro nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với camera selfie thông thường.