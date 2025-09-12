Xiaomi lần đầu vào top hãng xe bán chạy

Trung QuốcSau hơn một năm ra mắt xe điện, Xiaomi có tên trong top 10 hãng xe năng lượng mới bán chạy trong tháng 8.

Với 19.848 xe SU7 và 16.548 xe YU7 bán ra trong tháng 8, Xiaomi lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng doanh số hàng tháng ở thị trường quê nhà. Tổng cộng, hãng đã giao 36.396 xe, theo dữ liệu mới nhất do Hiệp hội ôtô con Trung Quốc (CPCA) công bố. Con số này tăng 19,5% so với tháng 7 và tăng 177,6% so với cùng kỳ 2024.

Thành tích này cũng đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp Xiaomi Auto duy trì doanh số trên ngưỡng 30.000 xe.

Thứ hạng Hãng xe Doanh số tháng 8 Thị phần (%) 1 BYD 310.200 27,8 2 Geely 134.405 12,1 3 Changan 72.338 6,5 4 SGMW 61.351 5,5 5 Tesla 57.152 5,1 6 Leapmotor 51.162 4,6 7 HIMA 44.561 4 8 Seres 40.012 3,6 9 Chery 39.122 3,5 10 Xiaomi 36.396 3,3

Với SU7, doanh số trong tháng 8 giảm 18,69% so với 24.410 xe của tháng 7 và tăng trưởng 51,38% so với cùng kỳ 2024. SU7 chiếm 54,53% tổng doanh số của Xiaomi Auto trong tháng 8.

Doanh số của YU7 trong tháng 8 tăng 173,88% so với 6.042 xe được giao trong tháng 7. Chiếc SUV điện này hiện chiếm 45,47% tổng số xe được giao của Xiaomi trong tháng 8.

Sự tăng trưởng trong doanh số YU7 là yếu tố then chốt giúp Xiaomi Auto lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV) hàng đầu Trung Quốc. Báo cáo mới nhất của CPCA cho thấy hãng giành được vị trí thứ 10 trên thị trường NEV Trung Quốc trong tháng 8, chiếm 3,3% thị phần.

Bộ đôi Xiaomi SU7 và YU7 tại một đại lý của Xiaomi ở Trung Quốc. Ảnh: Car Vision

Xiaomi chính thức ra mắt mẫu xe điện SU7 vào ngày 28/3/2024, định vị đây là đối thủ cạnh tranh với Model 3 của Tesla. SU7 hiện có ba phiên bản: Standard, Pro và Max, với giá khởi điểm lần lượt là 215.900 nhân dân tệ (30.290 USD), 245.900 nhân dân tệ (34.400 USD) và 299.900 nhân dân tệ (42.200 USD).

YU7, mẫu xe thứ hai của Xiaomi ra mắt vào ngày 25/5 vừa qua, là mẫu SUV điện đầu tiên của hãng và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y.

Việc ra mắt thị trường của YU7 tạo ra sự gia tăng đột biến về đơn đặt hàng, khiến Xiaomi rơi vào tình trạng hạn chế năng lực sản xuất chưa từng có. Theo ứng dụng di động của Xiaomi, người tiêu dùng đang đặt mua YU7 phải đối mặt với thời gian chờ giao hàng lên tới 55 tuần.

Mỹ Anh (theo CnEVPost)