Xiaomi giành chiến thắng đầu tiên trong vụ kiện nắp ca-pô

Trung QuốcTòa án bác bỏ các cáo buộc gian lận và vi phạm hợp đồng chống lại đại lý Xiaomi liên quan đến tranh cãi về nắp ca-pô sợi carbon.

Hôm 3/3, Sina đưa tin Tòa án Nhân dân quận Khai Phúc, tỉnh Hồ Nam, bác bỏ các cáo buộc vào ngày 12/2. Phán quyết này đánh dấu hoàn tất vụ kiện đầu tiên liên quan đến phụ kiện nắp ca-pô sợi carbon - tùy chọn trị giá 42.000 nhân dân tệ (5.810 USD) của SU7 Ultra.

Tranh chấp liên quan đến nắp ca-pô hai đường dẫn khí của mẫu SU7 Ultra, được quảng cáo là tái tạo chức năng khí động học và làm mát của nguyên mẫu. Từ tháng 5/2025, người dùng đã nhận thấy cấu trúc bên trong của sản phẩm chính hãng rất giống với nắp đậy bằng nhôm tiêu chuẩn, chỉ khác ở chỗ có thêm một tấm đỡ bằng nhựa. Các thử nghiệm độc lập cho thấy lưu lượng gió tại các lỗ thông hơi là không đáng kể khi đo bằng quạt gió.

Ngày 8/5/2025, Xiaomi mô tả các thông báo trước đó là không đủ rõ ràng và làm rõ chức năng này là tản nhiệt phụ trợ cho khoang trước. Xiaomi đề nghị những người đặt hàng chưa nhận được hàng có thể đổi sang nắp đậy bằng nhôm, với thời gian chờ 30-40 tuần, và tặng cho những người dùng hiện tại 20.000 điểm thưởng trị giá khoảng 2.000 nhân dân tệ (276 USD).

Tòa bác bỏ yêu cầu hoàn trả gấp đôi khoản tiền đặt cọc 10.000 nhân dân tệ (1.380 USD) của nguyên đơn. Hợp đồng mua bán được ký kết vào ngày 5/3/2025 bị hủy bỏ có hiệu lực từ ngày 13/9/2025 theo thỏa thuận chung. Chi phí tòa án là 800 nhân dân tệ (110 USD) được chia cho cả hai bên, trong đó nguyên đơn chịu 500 nhân dân tệ (70 USD) và Xiaomi chịu 300 nhân dân tệ (40 USD).

Tòa lập luận rằng các thuật ngữ tiếp thị như "lưu lượng khí hiệu quả cao" thực chất không mâu thuẫn với chức năng đã được kiểm chứng của "xả khí cục bộ". Hơn nữa, tòa án không tìm thấy bằng chứng về ý định cố tình gây hiểu lầm trong các tuyên bố công khai liên quan đến các sửa đổi cấu trúc bên trong.

Mẫu Xiaomi SU7 Ultra với nắp ca-pô có hai đường dẫn khí. Ảnh: MTCV

Phán quyết của tòa án Khai Phúc khác với phán quyết hồi tháng 10/2025 của tòa án Tô Châu, trong đó giữ nguyên kết luận gian lận và yêu cầu Xiaomi phải trả 156.000 nhân dân tệ (21.547 USD). Các vụ kiện vẫn đang chờ xử lý tại Nam Kinh và Tô Châu, nơi Xiaomi đã nộp 84 trang bằng chứng kỹ thuật để bảo vệ hiệu năng của linh kiện.

Chiến thắng pháp lý này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với mẫu SU7 Ultra giảm mạnh. Doanh số hàng tháng của mẫu sedan hiệu suất cao hàng đầu này đã giảm mạnh từ mức đỉnh hơn 3.000 chiếc xuống chỉ còn 45 chiếc vào tháng 1.

Mặc dù doanh số giảm 98,5%, Xiaomi vẫn ghi nhận tổng cộng 22.100 lượt đăng ký bảo hiểm trong tháng 1, tăng 15% so với mức trung bình của tháng 12/2025. Phán quyết của tòa án Khai Phúc tạo ra tiền lệ pháp lý khi Xiaomi đang phải đối mặt với hơn 100 vụ kiện tương tự trên toàn quốc liên quan đến thông số kỹ thuật chức năng của các phụ kiện cao cấp của hãng.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)