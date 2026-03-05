Xiaomi đưa hai robot hình người vào nhà máy sản xuất xe điện

Chủ tịch Xiaomi cho biết robot hình người do hãng tự phát triển bắt đầu tham gia dây chuyền sản xuất xe điện và đạt năng suất như kỳ vọng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại triển lãm MWC 2026 diễn ra ngày 2-5/2 ở Barcelona, Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing tiết lộ trong các đợt thử nghiệm, hai robot có thể hoàn thành 90% khối lượng công việc được giao trong thời gian ngắn. Các nhiệm vụ bao gồm lắp đai ốc, vít và vận chuyển vật liệu.

"Thách thức lớn nhất khi tích hợp robot vào dây chuyền là khả năng bắt kịp nhịp độ làm việc. Tại nhà máy ôtô của Xiaomi, cứ 76 giây lại có một chiếc xe mới rời dây chuyền. Hai robot hình người hoàn toàn đủ khả năng duy trì tốc độ đó", ông nói.

Dù có hiệu suất cao, lãnh đạo Xiaomi cho rằng việc tham gia sản xuất của những robot này chỉ là bước đầu. "Chúng giống như những thực tập sinh, chưa đảm nhận các công việc chính thức", ông Weibing chia sẻ thêm.

Robot hình người CyberOne của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi

Xiaomi ra mắt robot hình người CyberOne năm 2022 nhưng chưa có kế hoạch thương mại hóa sản phẩm cho người dùng cá nhân. Thay vào đó, hãng tập trung vào mục tiêu nâng cao năng suất công nghiệp. Chủ tịch Xiaomi tin rằng trong tương lai, robot có thể "thay thế con người trong một số công việc nhất định" và "thực hiện những nhiệm vụ mà con người không thể làm được".

Cuộc thử nghiệm cho thấy tốc độ đầu tư và cải thiện năng lực robot của các công ty Trung Quốc đang diễn ra rất nhanh. Các nhà phân tích RBC Capital Markets dự báo thị trường toàn cầu cho robot hình người sẽ đạt quy mô 9.000 tỷ USD vào năm 2050, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 60%.

Không chỉ Xiaomi, nhiều công ty khác cũng đang đổ xô vào lĩnh vực này. Hãng xe điện XPeng đã phát triển robot hình người riêng, trong khi Honor ra mắt mẫu robot đầu tiên ngày 1/3 cũng tại MWC 2026. Tại Mỹ, Elon Musk đang chuyển đổi Tesla thành công ty robot và AI. Hồi tháng 1, ông thông báo dừng sản xuất các dòng xe Model S và Model X để nhường nhà máy tại Fremont, California cho sản xuất robot hình người Optimus.

Huy Đức