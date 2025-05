Xiaomi đối mặt tranh cãi mới vì vật liệu ngoại thất giãn nở

Trung QuốcMột số chủ xe Xiaomi SU7 đăng ảnh cho thấy miếng ốp ở đèn pha bị cong vênh.

Qua điều tra, Xiaomi xác định nhiều nguyên nhân gây ra vấn đề, bao gồm cản trước trong những lô sản xuất đầu tiên thiếu độ cứng, khe hở lắp ráp không nhất quán và sự giãn nở vật liệu do nhiệt. Một chủ xe mẫu SU7 Max cũng gặp phải vấn đề tương tự sau khi sửa chữa sau va chạm, cho thấy có thể có những hạn chế trong thiết kế. Tuy nhiên, Xiaomi khẳng định phiên bản Ultra cao cấp sử dụng vật liệu nâng cấp không bị ảnh hưởng.

Xiaomi cung cấp chương trình sửa chữa miễn phí. Phần lớn các sửa chữa mất khoảng một giờ và một số trường hợp đủ điều kiện sẽ được đội ngũ di động phục vụ tận nơi.

Miếng ốp đèn pha, một phần của cản trước, trên một chiếc Xiaomi SU7 bị cong vênh. Ảnh: CarNewsChina

Cùng lúc, Xiaomi ban hành hướng dẫn an toàn cho các chủ xe SU7 đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, khuyên tài xế dừng xe an toàn và bật đèn cảnh báo trong trường hợp mưa đá hoặc mưa lớn, tránh việc trú dưới cây. Khiếu nại về thiệt hại do thời tiết có thể nộp nhanh chóng qua ứng dụng Xiaomi Auto với các công ty bảo hiểm lớn tại Trung Quốc, và thường nhận phản hồi trong vài phút. Dịch vụ hỗ trợ bên đường 24/7 cũng có sẵn cho các trường hợp khẩn cấp.

Trong những tháng gần đây, Xiaomi đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi. Những thách thức này xuất hiện vào đúng thời điểm quan trọng của Xiaomi, khi CEO Lei Jun gọi là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử 15 năm của công ty. Trước vấn đề về cản xe đã xảy ra các cuộc tranh luận về việc hãng hạn chế hiệu suất của SU7 Ultra và nắp ca-pô với hai ống dẫn khí chỉ mang tính trang trí.

Một chiếc SU7 khác gặp vấn đề tương tự. Ảnh: CarNewsChina

Các nhà phân tích xem tình hình của Xiaomi là điển hình cho các công ty công nghệ bước vào lĩnh vực ôtô: "Tesla đã gặp phải những vấn đề tương tự trong những ngày đầu. Điều quan trọng là cách Xiaomi học hỏi và thích nghi". Những người sở hữu SU7 cũng đang tỏ ra kiên nhẫn. "Chiếc xe Model S đời 2014 của hàng xóm nhà tôi có khe hở còn tệ hơn", một chủ xe chia sẻ trên Weibo.

Những cải tiến về vật liệu và thiết kế được cho là đã được Xiaomi đưa vào sản xuất.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)