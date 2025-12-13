Xiaomi có thể sản xuất xe động cơ đốt trong

Trung QuốcHãng chuyên sản xuất xe điện đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hệ thống hiển thị mức nhiên liệu, báo hiệu một thay đổi quan trọng.

Được Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) công bố vào ngày 5/12, hồ sơ này được liệt kê trong danh sách lưu trữ kỹ thuật của xe chạy bằng nhiên liệu và xe hybrid của Xiaomi.

Theo IT-home, bằng sáng chế mô tả phương pháp đầu tiên xác định giá trị hiển thị mức nhiên liệu ban đầu bên trong bình nhiên liệu của xe. Sau đó, hệ thống so sánh giá trị này với chỉ số cảm biến thu thập được. Khi sự khác biệt vượt quá ngưỡng đã đặt trước, phương pháp sẽ thực hiện ít nhất hai lần điều chỉnh liên tiếp cho giá trị hiển thị. Các điều chỉnh này tiếp tục cho đến khi sự khác biệt giữa mức hiển thị và giá trị thu thập được giảm xuống dưới ngưỡng. Tài liệu nêu rõ rằng quy trình này làm giảm sự biến động đột ngột trong chỉ số mức nhiên liệu hiển thị.

SUV điện YU7 của Xiaomi. Ảnh: UNCB

Hồ sơ chỉ rõ rằng phương pháp này áp dụng cho các loại xe có hệ thống lưu trữ nhiên liệu, đặt vào dòng công nghệ hybrid hoặc xe mở rộng phạm vi hoạt động của Xiaomi chứ không phải dòng xe điện thuần túy. Tài liệu này không nêu rõ mẫu xe nào sẽ áp dụng hệ thống. Nó mô tả một phương pháp dựa trên phần mềm để giải quyết các biến động do hành vi lái xe, sự chuyển động của nhiên liệu trong bình hoặc sự sai lệch tạm thời của cảm biến gây ra.

Xiaomi cũng đã công bố một số bằng sáng chế khác liên quan đến điều khiển xe và phát triển vật liệu pin. Các hồ sơ gần đây bao gồm các chức năng điều khiển, hệ thống kiểm soát drift và phương pháp điều chế vật liệu LFP. Các tài liệu này không chỉ rõ mẫu xe và bao gồm các quy trình liên quan đến điện tử, điều khiển khung gầm và pin.

Thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho thấy Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt ba mẫu xe. Mẫu SUV cỡ lớn, tầm hoạt động mở rộng, được gọi là YU9, có ba hàng ghế có chiều dài hơn 5.200 mm, trang bị lidar và hệ thống lái bánh sau. Phiên bản SU7 cải tiến dự kiến nhận được các bản cập nhật phần cứng và phần mềm, với khả năng có phiên bản trục cơ sở kéo dài để mở rộng không gian khoang hành lý phía sau. Truyền thông cũng mô tả YU7 GT là phiên bản hiệu năng cao của YU7, với công suất ước tính vượt quá 1.000 mã lực từ cấu hình hai môtơ.

Vào tháng 11, Xiaomi đã giao 46.249 xe năng lượng mới, trong đó mẫu YU7 đạt doanh số 33.729 chiếc. Những con số này tiếp nối thành tích giao hàng 48.654 chiếc trong tháng 10, với doanh số YU7 đạt 33.662 chiếc. Từ 3/4/2024, Xiaomi đã giao hơn 500.000 xe và doanh số 2025 đã vượt quá mục tiêu hàng năm là 350.000 chiếc.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)