Xiaomi có thể phải bồi thường khách hàng vì quảng cáo lố

Trung QuốcHãng xe điện được cho là thua trong vụ kiện "quảng cáo sai sự thật" liên quan đến mẫu SU7 Ultra, đối mặt khoản bồi thường lớn.

Tòa án Nhân dân Tô Châu, tỉnh Giang Tô, giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới đối với Xiaomi Auto, bác bỏ đơn kháng cáo của nhà sản xuất ôtô này trong vụ kiện "quảng cáo sai sự thật" liên quan đến mẫu SU7 Ultra.

Phán quyết này giữ nguyên quyết định ban đầu có lợi cho người tiêu dùng, yêu cầu Xiaomi hoàn trả cho khách hàng khoản tiền đặt cọc 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD), bồi thường 126.000 nhân dân tệ (17.640 USD, tức gấp ba lần giá phụ kiện tùy chọn) và trả 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) chi phí pháp lý, theo Autohome.

Xe điện Xiaomi SU7 Ultra với nắp ca-pô có hai đường dẫn khí. Ảnh: Autohome

Tranh chấp bắt nguồn từ khiếu nại của một khách hàng rằng nắp ca-pô bằng sợi carbon cao cấp với hai đường dẫn khí - một tính năng tùy chọn có giá 42.000 nhân dân tệ (5.800 USD) - chỉ mang tính trang trí hơn là chức năng như được quảng cáo. Khi tháo rời so sánh, kết cấu bên trong gần như giống hệt nắp ca-pô nhôm tiêu chuẩn, chỉ giảm được 1,3 kg trọng lượng. Khách hàng này lập luận rằng Xiaomi đã quảng cáo lừa dối.

Vào ngày 7/5, Xiaomi đã đưa ra giải pháp cho những lo ngại liên quan đến chức năng của nắp ca-pô trước với hai đường dẫn khí bằng sợi carbon của SU7 Ultra. Hãng đề xuất hai giải pháp: đối với các đơn hàng chưa được giao, sẽ có tùy chọn chuyển đổi trong thời gian giới hạn để chuyển về nắp ca-pô bằng nhôm; với những khách hàng đã nhận hàng hoặc đã chốt đơn hàng nắp ca-pô sợi carbon trước khi thời gian sửa đổi có giới hạn kết thúc, Xiaomi Auto tặng 20.000 điểm (trị giá 2.000 nhân dân tệ hoặc 280 USD) như một cử chỉ thiện chí.

Tuy nhiên, các giải pháp này không được chủ sở hữu xe và người mua tiềm năng chấp nhận, dẫn đến việc khởi kiện.

Tòa án Nhân dân Tô Châu, tỉnh Giang Tô, thụ lý vụ kiện sau khi người dùng thắng kiện ban đầu liên quan đến khoản tiền đặt cọc mua xe và tập đoàn Xiaomi đệ đơn kháng cáo. Nhưng tòa án Tô Châu giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Theo CarNewsChina, trước đó có ít nhất 300 người trong một nhóm vận động trực tuyến yêu cầu Xiaomi hoàn tiền và bồi thường tương ứng. Những người dùng này hoàn toàn có thể nối gót người đã thắng kiện, khiến hãng xe điện Trung Quốc tiếp tục đối mặt rắc rối pháp lý.

Mỹ Anh