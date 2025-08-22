Xiaomi bán xe điện tại châu Âu vào 2027

Xiaomi chọn châu Âu là thị trường nước ngoài đầu tiên của hãng, dự kiến bán xe điện vào năm 2027.

Ngày 5/7, Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, chia sẻ một bức ảnh trên Weibo cho thấy một chiếc SU7 Ultra mang biển số Đức, đồng thời cho biết đây là chiếc xe thử nghiệm đầu tiên của Xiaomi đăng ký tại châu Âu.

Trước đó, ngày 2/7, CEO Xiaomi, Lei Jun, cho biết trong một video phát sóng trực tiếp rằng Xiaomi sẽ ưu tiên đáp ứng nhu cầu giao hàng tại thị trường nội địa và dự kiến sẵn sàng thâm nhập thị trường nước ngoài vào năm 2027.

Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, bên chiếc SU7 Ultra mang biển số Đức. Ảnh: Lu Weibing

Xiaomi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt sản xuất nghiêm trọng tại thị trường nội địa, với thời gian chờ giao hàng cho SU7 hiện lên tới 41 tuần và một YU7 là 58 tuần, theo dữ liệu của CnEVPost.

Trong quý II, mảng kinh doanh xe điện của Xiaomi tạo ra doanh thu 20,6 tỷ nhân dân tệ (2,87 tỷ USD), theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán của nhà sản xuất điện thoại thông minh được công bố ngày 19/8.

Biên lợi nhuận gộp của các mảng kinh doanh đổi mới, bao gồm xe điện và AI, đạt 26,4% trong quý II, tăng so với mức 23,2% trong quý I và 15,4% cùng kỳ 2024.

Các mảng kinh doanh đổi mới này báo cáo khoản lỗ hoạt động 300 triệu nhân dân tệ trong quý II, giảm so với mức 500 triệu nhân dân tệ trong quý I.

Trong quý II, Xiaomi đã giao 81.302 xe. Điều này tương đương với mức lỗ hoạt động trung bình khoảng 3.700 nhân dân tệ (507 USD) cho mỗi xe, giảm đáng kể so với các quý trước. Trong quý IV/2024, Xiaomi Auto ghi nhận khoản lỗ 700 triệu nhân dân tệ (96 triệu USD) cho 69.697 xe giao, tương đương khoảng 10.043 nhân dân tệ (1.376 USD) cho mỗi xe. Khoản lỗ tiếp tục giảm xuống còn 500 triệu nhân dân tệ (68 triệu USD) trong quý I/2025, với 75.869 xe được giao, tương đương khoảng 6.600 nhân dân tệ (905 USD) cho mỗi xe.

Giá bán trung bình của xe điện thông minh Xiaomi cũng tăng đáng kể, tăng 10,9% từ 228.644 nhân dân tệ (31.340 USD) mỗi xe trong quý II/2024 lên 253.662 nhân dân tệ (34.770 USD) trong quý II năm nay, chủ yếu nhờ sự ra mắt của SU7 Ultra.

Xiaomi SU7 Ultra tại Trung Quốc. Ảnh: Xiaomi

Xiaomi SU7 Ultra, ra mắt vào ngày 27/2, nhắm đến thị trường cao cấp với mức giá khởi điểm 529.900 nhân dân tệ (72.650 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn, 629.900 nhân dân tệ (86.390 USD) cho gói trang bị xe đua và 814.900 nhân dân tệ (111.760 USD) cho phiên bản giới hạn Nurburgring, trực tiếp thách thức các thương hiệu xe sang truyền thống.

Mảng kinh doanh xe điện của Xiaomi dự kiến đạt lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng quý trong nửa cuối năm nay, ông Lu cho biết, thêm rằng mảng kinh doanh này vẫn còn lỗ lũy kế đáng kể do các khoản đầu tư hơn 30 tỷ nhân dân tệ trong ba năm qua.

Mỹ Anh