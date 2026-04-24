Xiaomi 17 Ultra đọ camera với Galaxy S26 Ultra

Cùng ra mắt vào tháng 2, Galaxy S26 Ultra (trái) và Xiaomi 17 Ultra là hai smartphone cao cấp đầu tiên bán ở Việt Nam đầu 2026. Điện thoại của Samsung nhấn mạnh vào tính năng AI, màn hình chống nhìn trộm và camera nâng cấp trong khi Xiaomi "tất tay" cho khả năng chụp ảnh với thông số phần cứng đầu bảng và hợp tác với hãng máy ảnh danh tiếng Leica.
Điện thoại của Xiaomi có camera chính vượt trội về thông số với kích thước một inch, độ phân giải 50 megapixel trong khi của Samsung là 1/1,3 inch độ phân giải 200 megapixel. Camera zoom của S26 Ultra nhỉnh hơn về thông số zoom quang 5x (so với 4,3x của đối thủ) do sở hữu hai camera tele zoom riêng biệt. Camera góc siêu rộng của hai máy gần giống nhau với độ phân giải 50 megapixel, tiêu cự 14 mm.
Với khung cảnh chụp thông thường ở điều kiện ngoài trời, không nắng đã thể hiện rõ phong cách tinh chỉnh, tái hiện màu sắc của cả hai khi ảnh của S26 Ultra (trái) thiên gam màu lạnh trong khi 17 Ultra đẩy thêm độ rực rỡ, tông màu ấm, bắt mắt hơn.
Tuy nhiên, sự khác biệt về tông màu không quá lớn ở một số cảnh chụp ban ngày với các chi tiết, vật thể màu trầm.
Điện thoại của Samsung đẩy màu nhẹ so với thực tế nhưng mức độ này trên Xiaomi 17 Ultra còn lớn hơn. Điện thoại của Xiaomi nhạy với gam màu đỏ, xanh, đẩy tông màu tươi hơn nhưng vẫn giữ được chất ảnh đường phố thường thấy của Leica.
Ảnh chụp cận cảnh với camera tiêu chuẩn cho thấy sự khác biệt khá lớn của cảm biến một inch trên Xiaomi. Chi tiết được thể hiện tốt hơn, dải màu và tương phản tốt hơn ở ảnh chụp với 17 Ultra.
Một bức ảnh chụp cận cảnh khác nhưng với ống kính zoom trên hai máy. Điện thoại của Xiaomi có xu hướng tăng tương phản, đẩy nhẹ màu sắc trong khi S26 Ultra trung tính hơn.
Cả hai đều có khả năng zoom xa tốt, mức zoom 10x vẫn cho chi tiết ảnh khá tốt dù cách thể hiện màu sắc tương phản vẫn có sự khác biệt.
Khi chụp chân dung ở cùng điều kiện ánh sáng, chế độ tự động, màu da qua ảnh Xiaomi 17 Ultra được làm sáng, mịn, nịnh mắt hơn.
Với các bức hình chụp trời tối, S26 Ultra có thiên hướng đẩy sáng toàn bộ khung hình trong khi 17 Ultra sẽ đẩy sáng ở một số chi tiết, tạo sự tương phản và điểm nhấn vào chủ thể hơn.
Ảnh chụp tối với kết quả Xiaomi 17 Ultra cho ảnh ít noise hơn, màu đậm hơn so với đối thủ.
Các bức hình chụp zoom ở điều kiện thiếu sáng thể hiện rõ chất lượng cảm biến. Điện thoại của Samsung zoom xa tốt nhưng cảm biến nhỏ hơn, khả năng thu sáng ít hơn nên ảnh nhiều noise (nhiễu) hơn đối thủ.
Tương tự ảnh chụp ban ngày, ảnh chụp đêm của Xiaomi 17 Ultra cũng đẩy màu sắc, độ tương phản so với đối thủ. Nhờ cảm biến lớn có khả năng thu sáng tốt hơn, các vùng tối trên ảnh chụp bởi 17 Ultra có ít noise hơn đáng kể.
Trên bảng xếp hạng camera của DxoMark, Xiaomi 17 Ultra cùng đứng ở vị trí thứ 6 với Oppo Find X9 Pro trong khi Galaxy S26 Ultra hạng 18 cùng với iPhone 16 Pro, Find X7 Ultra. Tại thị trường Việt Nam, giá thực mua hiện tại của Galaxy S26 Ultra và Xiaomi 17 Ultra đều khoảng 31 triệu đồng.
