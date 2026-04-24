Xiaomi 17 Ultra đọ camera với Galaxy S26 Ultra

Cùng ra mắt vào tháng 2, Galaxy S26 Ultra (trái) và Xiaomi 17 Ultra là hai smartphone cao cấp đầu tiên bán ở Việt Nam đầu 2026. Điện thoại của Samsung nhấn mạnh vào tính năng AI, màn hình chống nhìn trộm và camera nâng cấp trong khi Xiaomi "tất tay" cho khả năng chụp ảnh với thông số phần cứng đầu bảng và hợp tác với hãng máy ảnh danh tiếng Leica.

Điện thoại của Xiaomi có camera chính vượt trội về thông số với kích thước một inch, độ phân giải 50 megapixel trong khi của Samsung là 1/1,3 inch độ phân giải 200 megapixel. Camera zoom của S26 Ultra nhỉnh hơn về thông số zoom quang 5x (so với 4,3x của đối thủ) do sở hữu hai camera tele zoom riêng biệt. Camera góc siêu rộng của hai máy gần giống nhau với độ phân giải 50 megapixel, tiêu cự 14 mm.