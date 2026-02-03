Xiaomi 17 Ultra có thể bán ở Việt Nam cuối tháng 2

Điện thoại cao cấp Xiaomi 17 Ultra, trang bị camera đồng chế tác với Leica và cảm biến một inch, dự kiến bán cuối tháng 2 nhằm cạnh tranh Galaxy S26, Find X9 Pro và X300 Pro.

Xiaomi có thể giới thiệu và bán ra 17 Ultra tại Việt Nam khoảng ngày 26-29/2, tương đương với các thị trường quốc tế như châu Âu và muộn hơn Trung Quốc gần hai tháng.

Hiện chưa có thông tin về giá cũng như các phiên bản sẽ bán chính hãng. Năm ngoái, công ty Trung Quốc cũng đưa 15 Ultra về Việt Nam cùng thời gian với thị trường châu Âu nhưng chỉ có một phiên bản giá 35 triệu đồng.

Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến ảnh một inch lớn nhất trên smartphone hiện nay. Ảnh: Xiaomi

Máy ra mắt tại Trung Quốc ngày 25/12/2025 với hai phiên bản, gồm bản tiêu chuẩn có ba lựa chọn cấu hình, giá từ 6.999 nhân dân tệ (26,2 triệu đồng) và bản đặc biệt 17 Ultra Leica Edition với hai tùy chọn cấu hình, giá từ 7.999 nhân dân tệ (29,8 triệu đồng).

Tuy sẽ bán mẫu cao cấp nhất là 17 Ultra tại Việt Nam, Xiaomi nhiều khả năng sẽ bỏ qua dòng 17 Pro và 17 Pro Max do đánh giá "chưa phải giai đoạn thích hợp". Bộ đôi dòng Pro ra mắt từ tháng 9/2025, cùng tháng Apple công bố iPhone 17 và có cách đặt tên tương tự. Xiaomi 17 Pro tạo ấn tượng mạnh với thiết kế màn hình phụ phía sau đặt cạnh camera cùng hiệu ứng thú vị, nhưng chỉ có trên thị trường xách tay với giá 19-23 triệu đồng.

Thị trường Việt Nam ngay sau Tết nhiều khả năng đón cùng lúc hai smartphone cao cấp chạy Android đáng chú ý là Xiaomi 17 Ultra và Samsung Galaxy S26 Ultra. Điện thoại Samsung dự kiến công bố ngày 25/2 trước khi bán đầu tháng 3. Phân khúc điện thoại Android cao cấp được đánh giá hội tụ nhiều "anh tài", cùng với Vivo X300 Pro và Oppo Find X9 Pro.

Các lựa chọn màu sắc của Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra có thiết kế nổi bật với cụm camera tròn cỡ lớn, cùng thông số đầu bảng là cảm biến Light Fusion 1050L kích thước một inch, đồng phát triển với Leica, độ phân giải 50 megapixel và dải tương phản động 14 EV. Máy cũng có camera tele 200 megapixel với ống kính Leica zoom quang học liên tục, hỗ trợ zoom không suy hao 75-100 mm, zoom số tối đa 400 mm. Hệ thống đạt chứng nhận APO của Leica, cấu trúc 3G + 5P dạng thấu kính nổi (floating lens) và hỗ trợ chụp macro tele ở khoảng cách 30 cm. Camera còn lại là góc siêu rộng độ phân giải 50 "chấm", góc nhìn 115 độ và hỗ trợ macro 5 cm.

Cùng với bản tiêu chuẩn, Xiaomi có thêm bản đặc biệt 17 Ultra Leica Edition hướng tới người yêu nhiếp ảnh. Phiên bản này có logo chấm đỏ Leica đặc trưng, mặt lưng hai tông đen và trắng ngà lấy cảm hứng từ dòng máy Leica M nổi tiếng. Họa tiết vân khứa được gia công chính xác nhằm tái hiện cảm giác xoay vòng lấy nét trên ống kính Leica.

Máy còn tích hợp vòng xoay Master Zoom Ring cơ học giúp điều chỉnh tiêu cự, cân bằng trắng và phơi sáng. Phần mềm có chế độ Leica Moment độc quyền với màu sắc giống phong cách máy M9, giả lập phim đen trắng M3 và Monopan 50, cùng tỷ lệ khung hình 3:2.

Xiaomi 17 Ultra nặng 223,4 gram, dày 8,29 mm và là thiết bị mỏng nhất trong dòng Ultra. Các trang bị khác gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, loa stereo Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC và hỗ trợ liên lạc vệ tinh (hoạt động tại Trung Quốc). Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68 và IP69.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition.

Màn hình máy có kích thước 6,9 inch tấm nền OLED LTPO M10, độ phân giải 2.608 x 1.200 pixel, độ sáng tối đa 3.500 nit, hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và tần số quét thích ứng từ 1 đến 120 Hz. Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 với hai nhân Oryon, hệ thống tản nhiệt sử dụng bơm chất lỏng vòng kép tăng hiệu quả dẫn nhiệt 50%.

Tại thị trường Trung Quốc, máy có pin dung lượng 6.800 mAh, nhưng theo tin đồn từ GSMArena, phiên bản quốc tế có thể giảm còn 6.000 mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90 W, sạc không dây 50 W, sạc ngược có dây 22,5 W và sạc ngược không dây 20 W, tương thích chuẩn PPS 90W phổ thông.

Tuấn Hưng