Xiaomi 17 - đối thủ của Galaxy S26 và iPhone 17

Máy chạy hệ điều hành HyperOS 3 với bộ công cụ HyperAI gồm các tính năng quen thuộc như hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, tìm kiếm thông minh, chỉnh sửa hình ảnh nâng cao và công cụ nhiếp ảnh giúp tối ưu chi tiết, cân bằng ánh sáng và màu sắc theo thời gian thực. Dù HyperAI đã hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn trước, Galaxy AI với loạt tính năng mới trên dòng Galaxy S26 của Samsung vẫn được đánh giá là bộ công cụ AI tốt nhất trên smartphone hiện tại.