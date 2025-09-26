Xiaomi 15T Pro - smartphone cận cao cấp đầu tiên có camera tiềm vọng

Bộ đôi Xiaomi 15T trình làng tại Việt Nam một ngày sau khi được giới thiệu thị trường quốc tế. Hai model bắt đầu cho đặt hàng trước và sẽ giao máy đến tay người dùng từ 12/10. Xiaomi 15T có giá từ 14 triệu, cao hơn một triệu đồng so với thế hệ trước và cạnh tranh với Oppo Reno 14, Honor 400 hay Realme 15. Trong khi đó, bản Pro khởi điểm 18,5 triệu đồng, đối đầu với Reno 14 Pro, Samsung Galaxy S25 FE, Honor 400 Pro hay iPhone 16e.

Hai model giữ thiết kế vuông vắn giống thế hệ trước nhưng cải tiến nhiều chi tiết. Phần camera có ống kính được bố trí đối xứng quen thuộc nhưng đảo camera lồi nhiều hơn do phần cứng được nâng cấp, Xiaomi cũng sử dụng đường vát kim cương lớn tạo điểm nhấn và cho cảm giác gọn gàng hơn. Khả năng kháng nước và bụi của máy là IP68.