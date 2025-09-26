Xiaomi 15T Pro - smartphone cận cao cấp đầu tiên có camera tiềm vọng

Bộ đôi Xiaomi 15T trình làng tại Việt Nam một ngày sau khi được giới thiệu thị trường quốc tế. Hai model bắt đầu cho đặt hàng trước và sẽ giao máy đến tay người dùng từ 12/10. Xiaomi 15T có giá từ 14 triệu, cao hơn một triệu đồng so với thế hệ trước và cạnh tranh với Oppo Reno 14, Honor 400 hay Realme 15. Trong khi đó, bản Pro khởi điểm 18,5 triệu đồng, đối đầu với Reno 14 Pro, Samsung Galaxy S25 FE, Honor 400 Pro hay iPhone 16e.
Hai model giữ thiết kế vuông vắn giống thế hệ trước nhưng cải tiến nhiều chi tiết. Phần camera có ống kính được bố trí đối xứng quen thuộc nhưng đảo camera lồi nhiều hơn do phần cứng được nâng cấp, Xiaomi cũng sử dụng đường vát kim cương lớn tạo điểm nhấn và cho cảm giác gọn gàng hơn. Khả năng kháng nước và bụi của máy là IP68.
Sản phẩm trang bị màn hình AMOLED, độ phân giải 1,5K, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Kích thước màn hình tăng lên 6,83 inch lớn nhất phân khúc, độ sáng tối đa 3.200 nit. Đặc biệt, mẫu 15T Pro có tần số quét 144 Hz với viền mỏng 1,5 mm và dàn đều nhờ công nghệ LIPO. Trải nghiệm thực tế, độ sáng tối đa thấp hơn mức 4.000 nit của thế hệ trước nhưng vẫn đủ thoải mái sử dụng dưới trời nắng, nội dung hiển thị có độ tương phản cao, chi tiết tốt.
Xiaomi 15T và 15T Pro có ba camera sau, ống kính chính và tele 50 megapixel, hỗ trợ OIS còn góc siêu rộng là 12 megapixel. Máy ảnh phía trước độ phân giải 32 megapixel.
Phiên bản 15T Pro dùng cảm biến chính Light Fusion 900 cao cấp và lần đầu tiên trang bị ống kính tiềm vọng thừa hưởng từ "đàn anh" 15 Ultra, cho khả năng zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và mở rộng đến 20x với UltraZoom 2.0. Bản Pro cũng có khả năng chụp nhiều tiêu cự hơn trước.
Trong khi đó, 15T dùng cảm biến chính Light Fusion 800 nhỏ hơn và ống tele tiêu cự 46 mm. Cả hai đều có khả năng quay phim 8K 30 fps và 4K 120 fps với định dạng 10-bit Log cho khả năng hậu kỳ tốt hơn.
Ngoài việc camera vẫn được tinh chỉnh với các bộ lọc mang phong cách Leica quen thuộc, trên Xiaomi 15T, người dùng có thêm hiệu ứng bokeh mới ở chế độ Master Portrait và hàng loạt dải tiêu cự Leica Street Photography. Xiaomi nâng cấp thuật toán hình ảnh AISP 2.0 xử lý màu sắc và cân bằng trắng tốt hơn.
Trong buổi ra mắt thị trường quốc tế, hãng tự tin so sánh hình ảnh chụp bằng ống tele của mẫu 15T Pro với iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra. Trải nghiệm thực tế, ứng dụng chụp ảnh đơn giản, dễ sử dụng, máy lấy nét và xử lý nhanh hơn trước, đặc biệt khi chụp thiếu sáng, hình ảnh chụp sắc nét, chi tiết tốt, ít nhiễu.
Sản phẩm chạy hệ điều hành HyperOS 3 mới nhất. Hãng cũng ra mắt HyperAI tích hợp sâu các công cụ và trợ lý AI quen thuộc như Google Gemini, tính năng dịch thuật, chỉnh sửa ảnh, tùy biến hình nền, tạo phụ đề song ngữ dễ truy cập và sử dụng hơn trước... Các tính năng này cũng hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn.
Xiaomi 15T trang bị chip Dimensity 8400 Ultra, RAM 12 GB và hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 và 512 GB với giá lần lượt 14 triệu và 15 triệu đồng. So với thế hệ trước, 15T chỉ nâng cấp chip xử lý, nhưng vẫn nằm trong số nhưng model mạnh nhất tầm giá.
Xiaomi 15T Pro tích hợp chip Dimensity 9400+, một trong những chip mạnh nhất hiện nay và được đánh giá là đối thủ ngang với Snapdragon 8 Elite. Máy có RAM 12 GB. Ngoài hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 và 512 GB như năm ngoái, lần đầu tiên một model Android cận cao cấp được trang bị bộ nhớ trong 1 TB. Mức giá cho ba phiên bản là 18,5 triệu, 19,5 triệu và 20,5 triệu đồng. Xiaomi 15T Pro là smartphone có cấu hình phần cứng tốt nhất trong tầm giá của mình.
Trên dòng 15T, Xiaomi cắt bỏ trang bị cổng hồng ngoại. Hai máy có pin 5.500 mAh, lớn hơn thế hệ trước 500 mAh, nhưng thấp hơn các đối thủ đã có pin trên 6.000 mAh. 15T hỗ trợ sạc nhanh 67 W, trong khi bản Pro trang bị sạc nhanh 90 W cùng sạc nhanh không dây 50 W.
Một điểm nổi bật của bộ đôi mới là công nghệ Xiaomi Astral Communication với tính năng Offline Communication cho phép đàm thoại trực tiếp giữa hai máy 15T series không cần sóng di động hay wifi, phạm vi kết nối tối đa 1,9 km với bản Pro và 1,3 km với bản tiêu chuẩn. Xiaomi Astral Communication còn tích hợp bộ điều chỉnh Surge T1S Tuner cùng hệ thống Super Antenna Array và AI Smart Antenna Switching để tối ưu hóa tín hiệu các kết nối di động khi sử dụng.