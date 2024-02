Xiaomi 14 Ultra tích hợp chip AI tạo sinh cho camera

Xiaomi 14 Ultra được trang bị cảm biến máy ảnh 1 inch thế hệ mới, bốn mô hình AI cho nhiếp ảnh, khung sườn titanium và liên lạc vệ tinh.

Xiaomi vừa công bố mẫu smartphone mới tại thị trường Trung Quốc và sẽ giới thiệu ra thị trường quốc tế ngày 25/2 tại Barcelona. Model trang bị bốn camera sau cùng độ phân giải 50 megapixel, trong đó camera sử dụng cảm biến 1 inch thế hệ hai của Sony là LYT-900. Đây là điện thoại thứ hai trên thị trường có cảm biến này sau Oppo Find X7 Ultra, nhưng ống kính 14 Ultra có khẩu độ f/1.63, lớn hơn f/1.8 của đối thủ.

Nâng cấp lớn nhất nằm ở chip xử lý hình ảnh AISP mới. Xiaomi tuyên bố đây là chip AI tạo sinh đầu tiên trên thế giới dành cho nhiếp ảnh. Đi kèm là bốn mô hình ngôn ngữ lớn cho camera gồm FusionLM, ToneLM, ColorLM, PortraitLM được dùng để tinh chỉnh ảnh chụp được, đặc biệt với tính năng chụp tele 30x.

Xiaomi 14 Ultra. Ảnh: Xiaomi

Xiaomi cho biết ống kính tele của 14 Ultra thu được nhiều ánh sáng hơn 196% so với iPhone 15 Pro Max và nhiều hơn 474% so với 15 Pro, do đó chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Khả năng quay video của máy tương tự Galaxy S24 Ultra với video 4K/120fps hay video 8K.

Thiết kế của sản phẩm không thay đổi nhiều so với thế hệ trước. Một điểm thú vị là Xiaomi khẳng định khung sườn 14 Ultra làm bằng hợp kim nhôm đặc biệt, cứng hơn 8% so với iPhone 15 Pro. Tuy nhiên, hãng vẫn ra thêm bản đặc biệt với khung titanium cấp độ 5 tương tự đối thủ.

Màn hình của máy vẫn là tấm nền LTPO AMOLED 6,73 inch độ phân giải 2K, tần số quét 120 Hz, hỗ trợ Dolby Vision và HDR10 +, độ sáng đạt mức 3.000 nit. Xiaomi sử dụng kính bảo vệ mới Shield Glass với khả năng chống rơi cao hơn 10 lần thế hệ trước cũng như hiển thị tốt hơn.

Sản phẩm tích hợp chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3, RAM tối đa 16 GB, bộ nhớ trong cao nhất 1 TB. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn gấp ba thế hệ trước. Đây cũng là model đầu tiên của Xiaomi sử dụng pin silicon carbon dung lượng 5.300 mAh. Loại pin mới có kích cỡ nhỏ hơn 8% và độ bền cao hơn 17% so với pin thế hệ cũ. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90 W và sạc nhanh không dây 80 W.

Phiên bản titanium có thêm tính năng gọi và nhắn tin vệ tinh hai chiều, tuy nhiên chỉ giới hạn tại thị trường Trung Quốc. Hãng cũng trang bị chip T1 tăng cường tín hiệu kết nối mạng, wifi và Bluetooth cho tất cả phiên bản.

Xiaomi 14 Ultra được bán ở Trung Quốc với giá khởi điểm 6.499 CNY (22 triệu đồng). Phiên bản titanium đắt hơn khoảng 3,5 triệu đồng nhưng giữa tháng 3 mới có mặt trên thị trường.

Huy Đức