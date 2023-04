Xiaomi 13 Ultra - 'máy ảnh có thể nghe gọi'

So với iPhone 14 Pro Max và Galaxy S23 Ultra (nặng 240 và 234 gram tương ứng), Xiaomi 13 Ultra nhẹ hơn đáng kể là 227 gram. Tuy nhiên, thực cầm trên tay thì model này lại cho cảm giác thiếu chắc chắn nhất. Lý do là bởi trọng lượng được phân bổ không đều, tập trung nhiều vào nửa trên chứa cụm camera, cảm biến ảnh lớn. Đây là lý do khi cầm máy dễ mỏi, người dũng cũng có tư thế tay kém thoải mái khi ngón trỏ có xu hướng phải đỡ toàn bộ mặt lưng.

Khác biệt về chất liệu gia da và nhôm (trên S23 Ultra) nhưng nhìn thực tế tông màu xanh chủ đạo của hai dòng flagship từ Xiaomi và Samsung khá giống nhau. Điện thoại của Samsung theo hướng tối giản trong khi Xiaomi nhiều chi tiết hơn.