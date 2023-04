Xiaomi 13 Ultra cháy hàng sau một giờ mở bán

Điện thoại chụp ảnh tốt nhất của Xiaomi hết hàng trên tất cả sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc chỉ sau một giờ ra mắt và mở bán.

13 Ultra là smartphone đắt nhất của Xiaomi hiện tại với giá từ 5.999 tệ (21,6 triệu đồng), cao hơn 13 Pro khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, đây lại là model cháy hàng đầu tiên trong loạt sản phẩm được Xiaomi ra mắt tối 18/4, bên cạnh vòng đeo tay thông minh Mi Band 8, máy tính bảng Pad 6 và Pad 6 Pro. Trên Weibo, nhiều người rao bán lại suất mua phiên bản đi kèm phụ kiện Leica với giá cao hơn tới 300 tệ (hơn một triệu đồng).

Không giống phiên bản 12 Ultra năm ngoái chỉ bán nội địa Trung Quốc, hãng cho biết sẽ bán 13 Ultra ra thị trường quốc tế nhưng chưa công bố thời gian cụ thể.

Xiaomi 13 Ultra.

Điện thoại mới của Xiaomi là smartphone có phần cứng chụp ảnh tốt nhất hiện nay. Máy có bốn camera phía sau, tất cả đều có độ phân giải 50 megapixel và đặt chung dưới cụm vòm kính tròn in dòng chữ nổi bật Leica Vario-Summicron. Trong đó, camera chính dùng cảm biến Sony IMX989 kích thước một inch chứa các điểm ảnh cỡ 1,6 micromet có thể cho ra các bức hình 12,3 megapixel với điểm ảnh lớn tới 3,2 micromet. Điểm đặc biệt là ống kính 23 mm có hai tiêu cự vật lý là f/1.9 (cho khả năng xóa phông tốt hơn) và f/4 cho hình ảnh sắc nét trường rộng hơn.

Cả ba camera còn lại đều sử dụng cảm biến Sony IMX858 mới, kích thước lớn 1/2,51 inch. Trong đó bao gồm một camera có ống kính zoom tầm trung 3,2x, tiêu cự 75 mm f/1.8, một camera zoom quang 5x tiêu cự 120 mm, độ mở f/3.0. Cuối cùng là camera góc siêu rộng tiêu cự 12 mm, f/1.8 có thể chụp macro ở khoảng cách 5 cm. Nhờ công nghệ zoom trên cảm biến, 13 Ultra cho phép chụp các chế độ zoom 2x tiêu cự 46 mm và 10x 240 mm.

Không chỉ hợp tác về mặt thông số phần cứng, Leica và Xiaomi còn thêm tính năng mới cho 13 Ultra so với 13 Pro. Máy có hai bộ lọc màu sắc Leica Vibrant và Leica Authentic, chế độ UltraRAW 50 megapixel tạo ra các bức hình DNG 14 bit với khả năng giảm nhiễu, điều chỉnh dải tương phản động. Chế độ chụp Fast Shot cũng giúp các nhiếp ảnh gia đường phố thao tác nhanh hơn với khả năng mở máy và chụp ảnh chỉ sau 0,8 giây.

Tương tự model tiền nhiệm, 13 Ultra có thiết kế lấy cảm hứng từ máy ảnh với mô-đun cụm camera dạng thấu kính tròn, khung kim loại và mặt sau bọc da silicon có thể kháng khuẩn. Phiên bản da có hai màu là đen và xanh trong khi bản thường là màu trắng. Máy có màn hình AMOLED 6,73 inch độ phân giải 3.200 x 1.440 pixel, tần số quét 120 Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240 Hz.

13 Ultra cũng sở hữu cấu hình mạnh nhất hiện nay với chip Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X tối đa 16 GB, bộ nhớ tối đa 1 TB chuẩn UFS 4.0. Máy sử dụng hệ thống làm mát bằng công nghệ Loo LiquidCool do Xiaomi tự phát triển. Pin dung lượng 5.000 mAh như 12 Ultra nhưng nâng cấp hỗ trợ sạc nhanh có dây từ 67 W lên 90 W, sạc nhanh không dây 50 W. Nhờ chip quản lý thời lượng pin và quá trình sạc Surge P2 và Surge G1, máy có thể dùng tới một tiếng khi chỉ còn 1% pin.

Xiaomi Mi Band 8.

Ngoài 13 Ultra, Xiaomi cũng giới thiệu vòng đeo thông minh thế hệ mới Mi Band 8. Đây được coi là bản nâng cấp lớn, nhiều tùy chọn dây đeo chính hãng với chất liệu da, vải nylon, kim loại với nhiều kiểu dáng khác nhau. Sản phẩm có màn hình AMOLED 1,62 inch độ phân giải 490 x 192 pixel, tần số quét 60 Hz, hỗ trợ Always on Display, độ sáng tối đa 600 nit so với 500 nit trên Band 7.

Mi Band 8 đạt chuẩn chống nước 5 ATM, nặng 27 gram, tích hợp cảm biến nhịp tim, theo dõi nồng độ oxy trong máu cũng như tình trạng giấc ngủ, mức độ căng thẳng. Vòng đeo tay phiên bản mới thậm chí hỗ trợ cả chơi game, thời lượng pin tới 16 ngày hoặc 6 ngày nếu bật chế độ AOD. Giá của sản phẩm là 249 tệ (900.000 đồng), phiên bản có thêm NFC là 299 tệ (1,1 triệu đồng).

Tuấn Hưng