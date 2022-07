Xiaomi 12S Ultra về Việt Nam giá 50 triệu đồng

Phần mềm chụp ảnh trên 12S Ultra được tinh chỉnh riêng với hai phong cách khác nhau do Leica phát triển. Giao diện không khác biệt so với các model thế hệ trước và có zoom tối đa 120X. Tuy nhiên, trong một số thử nghiệm ban đầu, chất lượng ảnh không khác biệt nhiều so với đối thủ. Thậm chí ở một số khung cảnh, máy thể hiện chưa tốt bằng iPhone 13 Pro Max ở độ chi tiết phần viền hay màu sắc.