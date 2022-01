Xiaomi 12 Pro về Việt Nam

Một khác biệt của bản 12 Pro so với các bản thường là hỗ trợ công nghệ sạc 120 W và có tặng kèm củ sạc công nghệ GaN. Theo công bố của nhà sản xuất, máy có thể sạc đầy pin chỉ trong 18 phút. Tuy nhiên, thực tế chậm hơn một chút do quá trình nóng lên nhanh chóng của máy. Điểm đáng tiếc là dung lượng pin chỉ 4.600 mAh, hơi thấp so với một model cấu hình, màn hình độ nét cao như 12 Pro.