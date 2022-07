Xét xử vụ địa ốc Alibaba trong 2 tháng

TP HCMKhoảng 6.000 người sẽ tham gia tố tụng trong vụ án Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng đồng phạm dụ hơn 4.300 người mua dự án "ma".

Sau gần 4 tháng nghiên cứu hồ sơ, TAND TP HCM quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 12/8 đến 12/10.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, đây là vụ án "phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay" như: hồ sơ có khoảng 500.000 bút lục - có thể chất đầy hơn 2 xe tải; gần 6.000 người tham gia tố tụng (hơn 4.360 bị hại và khoảng 1.500 người có quyền, nghĩa vụ liên quan)... Để nghiên cứu hồ sơ trong 4 tháng, toà phải thành lập tổ giúp việc gồm 4 phẩm phán và 4 thư ký.

Tòa đang lên kế hoạch giữ an ninh cho phiên xử "khủng" này, cũng như tránh ảnh hưởng đến thời gian của hàng nghìn người được triệu tập.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Minh Châu, đại diện VKS có 3 kiểm sát viên là Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiển và Châu Hoàng Sơn.

Vụ án có 25 luật sư bào chữa cho các bị cáo, 2 người bảo vệ cho bị hại.

Nguyễn Thái Luyện lúc bị bắt . Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty địa ốc Alibaba từ tháng 5/2016, vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong hai năm, công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ đồng. Với vai trò Chủ tịch HĐQT và lợi thế hiểu biết về pháp luật, Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật.

Vợ chồng Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra hàng chục pháp nhân công ty, dựng lên 58 dự án "ma" tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự đặt tên, phân lô, tách thửa rồi quảng cáo bán.

Luyện và cấp dưới dùng chiêu huy động vốn theo hình thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử. Khi bán cho các nạn nhân, địa ốc Alibaba hứa mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau một năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian. Tổng cộng, có khoảng 4.300 khách hàng đã chuyển cho nhóm Luyện hơn 2.500 tỷ đồng. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản sai pháp luật, Công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh nào khác nên cơ quan điều tra xác định "toàn bộ nguồn thu của các bị can là bất hợp pháp".

Với các hành vi trên, Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý) cùng 14 giám đốc, lãnh đạo các công ty con của Alibaba bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài tội danh này, vợ và em trai của Luyện là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực; kế toán Huỳnh Thị Kim Thắng bị cáo buộc hành vi Rửa tiền.

Cảnh sát phải dùng nhiều xe tải để chở tang vật vụ án địa ốc Alibaba. Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 9/2019, hơn trăm cảnh sát trang bị vũ khí cùng nhiều xe đặc chủng bất ngờ bao vây trụ sở Công ty địa ốc Alibaba, thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và em trai. Cơ quan điều tra đã phải dùng 5 xe tải để đưa tang vật, tài liệu về trụ sở.

Tổng cộng, cảnh sát thu giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 20 thỏi kim loại màu vàng trọng lượng hơn 7,3 kg; 23 ôtô, xe máy do các bị can, nghi can sử dụng; hơn 1,6 tỷ đồng tiền đặt cọc thuê nhà; phong tỏa hơn 45 tỷ đồng trong 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lập ra...

Nhà chức trách cũng kê biên 650 thửa đất có diện tích hơn 447 ha, tổng giá trị theo kết quả giám định gần nhất là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, tại TP HCM, 3 khu đất đứng tên địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực ở TP Thủ Đức; 234 thửa đất tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP Biên Hòa; 369 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu; 44 thửa đất ở Bình Thuận.

Thảo Mi