Xét xử kín vụ chủ Mái ấm Hoa Hồng hành hạ nhiều trẻ

TP HCMĐể đảm bảo quyền lợi cho các trẻ em, tòa xét xử kín bà Giáp Thị Sông Hương, chủ Mái ấm Hoa Hồng, cùng 3 bảo mẫu về cáo buộc hành hạ nhiều trẻ mồ côi.

Sáng 15/8, bà Hương, 51 tuổi, cùng bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 47 tuổi; Diệp Ngọc Tuyền, 48 tuổi; Trang Mỹ Nhanh, 72 tuổi, bị Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP HCM xét xử về tội Hành hạ người khác.

Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa, được xét xử kín để đảm bảo quyền lợi của bị hại.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) và đồng phạm tại tòa sáng nay. Ảnh: Hải Duyên

Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động, nuôi dưỡng 39 trẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra có đến 86 trẻ em, gồm 15 bé dưới một tuổi; 37 bé 1-3 tuổi; 31 bé học mầm non bên ngoài; 3 bé đang nằm bệnh viện.

Trong quá trình chăm sóc các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã có hành vi nhiều lần đánh đập, ngược đãi các cháu bé. Bị cáo Hương và Trang Mỹ Nhanh có hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh các cháu bé và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trong đó, có bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bảo mẫu ngồi lên người, nhéo lỗ tai. Thậm chí, một bé còn bị tác động vật lý đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Bà Giáp Thị Sông Hương (áo xanh ở giữa) và bà Trang Mỹ Nhanh lúc bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tháng 9 năm ngoái, sau điều tra của báo Thanh Niên phản ánh các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng chăm sóc nhiều trẻ sơ sinh đến vài tháng tuổi. Tuy nhiên, hàng đêm, các bé bị bà Cẩm và một số bảo mẫu đánh, xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh chảy máu miệng...

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành vào cuộc xác minh, điều tra và đề xuất đảm bảo an toàn cho các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Chính quyền đã khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục nuôi dưỡng.

