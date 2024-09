Xét nghiệm tinh trùng tại nhà hỗ trợ đánh giá sức khỏe sinh sản

MES ứng dụng công nghệ vào xét nghiệm tinh trùng tại nhà giúp cải thiện độ chính xác khi đánh giá khả năng sinh sản trong bối cảnh tỷ lệ vô sinh ngày càng gia tăng.

Theo thống kê của WHO và Bộ Y tế (2023), Việt Nam có đến 50% trường hợp vô sinh xảy ra ở các cặp dưới 30 tuổi dù họ vẫn có khả năng sinh hoạt vợ chồng bình thường. Một nghiên cứu khác của Đại học Monash (Australia, 2017) cũng chỉ ra rằng có khoảng 15% các cặp vợ chồng trên thế giới không thể sinh con sau hơn 12 tháng kết hôn, trong đó các trường hợp vô sinh nam chiếm từ 30-50%.

Tình trạng vô sinh nam ngày càng gia tăng và trẻ hóa thúc đẩy mối quan tâm về việc kiểm tra sức khỏe sinh sản. Các chuyên gia khuyến cáo, nam giới 18-45 tuổi nên chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để kịp thời phát hiện nguy cơ hiếm muộn, vô sinh tiềm ẩn, từ đó đảm bảo tỷ lệ mang thai thành công trong tương lai.

Dù vậy, đa phần nam giới đều ngại đến cơ sở y tế để xét nghiệm tinh dịch đồ. Rào cản tâm lý này khiến họ dễ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để sinh con. Với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu sản xuất các thiết bị phân tích tinh dịch đồ cho người và động vật, Tập đoàn MES (Mỹ) đã phát triển thiết bị xét nghiệm tinh trùng tại nhà với độ chính xác cao, mang lại sự tiện lợi cho nam giới muốn kiểm tra sức khỏe sinh sản một cách riêng tư.

Cụ thể, bộ xét nghiệm tinh dịch đồ YO Home Sperm Test đáp ứng các yêu cầu về kiểm định chất lượng, được cấp phép lưu hành bởi các cơ quan có thẩm quyền (FDA, CE, Bộ Y tế...) cho phép tiền kiểm tra chất lượng tinh trùng tại nhà mà chưa cần phải đến trực tiếp cơ sở y tế. Theo nhiều chuyên gia, đây được xem là giải pháp giúp nam giới tiền đánh giá, kiểm tra sức khỏe sinh sản với độ chính xác tương đương khi xét nghiệm tại phòng khám.

Máy xét nghiệm tinh dịch tại nhà Yo Sperm Test Wifi. Ảnh: MES-Global

Để kiểm chứng độ chính xác của YO, Tiến sĩ Natan Bar-Chama và cộng sự tại Trung tâm Sức khỏe sinh sản Nam giới (RMA of New York - Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm trên 316 nam giới lần đầu sử dụng với ba chuyên viên xét nghiệm. Mẫu kết quả từ YO được đối chiếu với kính hiển vi và hệ thống phân tích tinh dịch đồ SQA-V để đánh giá độ chính xác. Kết quả nhận được khiến các chuyên viên bất ngờ: tất cả nam giới có thể tự thao tác theo hướng dẫn của YO và nhận kết quả chỉ sau 30 phút xét nghiệm. Độ chính xác của YO đạt hơn 97% so với kết quả từ kính hiển vi và hơn 95,7% so với kết quả từ hệ thống SQA-V đưa ra.

YO Home Sperm Test đơn giản hóa kết quả kiểm tra chất lượng tinh trùng dựa trên tiêu chuẩn WHO bằng cách quy đổi ra thang điểm YO Score từ 10 - 90, giúp người dùng dễ hiểu và kịp thời nắm bắt tình trạng sinh sản của mình. Với mỗi lần xét nghiệm, phần mềm đều tự động phân tích, cung cấp video, số điểm kiểm tra và lưu trữ kết quả các lần test. Nếu phát hiện những biểu hiện bất thường, người dùng có thể chủ động chia sẻ kết quả xét nghiệm cho bác sĩ nam khoa qua ứng dụng để được đánh giá và tư vấn lộ trình cải thiện khi cần thiết.

Kết quả thu được từ YO Home Sperm Test trên ứng dụng Yo Sperm Test Wifi. Ảnh: TMSC Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Y tế TMSC Việt Nam - đại diện hãng tại khu vực Đông Dương cho biết thêm, tập đoàn MES đã cho ra mắt phiên bản tiếng Việt, là ngôn ngữ thứ hai duy nhất sau tiếng Anh được tích hợp trên ứng dụng của YO Home Sperm Test. Điều này giúp người dùng tại Việt Nam dễ tiếp cận và sử dụng hiệu quả hơn trong việc theo dõi kết quả và đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản của mình.

Ngoài ra, giá bán bộ sản phẩm YO Home Sperm Test tại Việt Nam cũng được ưu đãi hơn so với các thị trường các nước phát triển theo chính sách của MES-Global dành cho các nước đang phát triển. "Đây được xem là một cơ hội tốt để nam giới Việt Nam tiếp cận và sở hữu giải pháp y tế chất lượng cao với giá thành hợp lý, mang đến lợi thế chủ động trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay tại nhà", đại diện hãng chia sẻ.

Yo Home Sperm Test có vai trò như "người bạn" sát cánh cùng nam giới trong quá trình điều trị vô sinh và cải thiện chất lượng tinh trùng. Người dùng có thể theo dõi và đánh giá sự biến chuyển qua điểm số lưu trữ của mỗi lần test để có kế hoạch cải thiện và chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn.

Diệp Chi