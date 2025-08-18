Xét nghiệm giá rẻ giúp phát hiện bệnh chết người qua một giọt máu

MỹKỹ thuật NasRED, sử dụng các hạt nano vàng để phát hiện nhiều căn bệnh chết người như Covid, Ebola, HIV chỉ trong 15 phút với một giọt máu.

Nghiên cứu được các nhà khoa học Đại học Arizon công bố trên tạp chí ACS Nano hồi giữa tháng 8, chi phí 2 USD, độ nhạy cao gấp hàng chục nghìn lần so với các xét nghiệm tiêu chuẩn, hứa hẹn trở thành công cụ thay đổi cục diện trong y tế công cộng toàn cầu.

Kỹ thuật NasRED hoạt động dựa trên cơ chế đơn giản nhưng hiệu quả. Cụ thể, các hạt nano vàng được phủ bằng những phân tử đặc hiệu (kháng thể hoặc kháng nguyên) sẽ bám vào các protein của mầm bệnh trong mẫu dịch thể (máu, nước bọt). Nếu mầm bệnh tồn tại, các hạt nano sẽ lắng xuống đáy ống nghiệm. Thiết bị sau đó chiếu ánh sáng LED qua dung dịch để đo độ trong suốt, từ đó xác định sự hiện diện của bệnh.

NasRED - kỹ thuật xét nghiệm chỉ cần một giọt máu có thể phát hiện các bệnh nguy hiểm trong vòng 15 phút với độ nhạy vượt trội. Ảnh: Pexels

Ông Chao Wang, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết công nghệ này kết hợp được tốc độ và sự tiện lợi của xét nghiệm nhanh với độ nhạy cao, thậm chí vượt trội hơn cả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. NasRED nhạy hơn kỹ thuật ELISA (một phương pháp xét nghiệm phổ biến) khoảng 3.000 lần, cần ít mẫu hơn và cho kết quả nhanh gấp 30 lần.

Với thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng và không cần nhân lực chuyên sâu hay trang thiết bị đắt tiền, NasRED có tiềm năng lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt tại các vùng xa xôi hoặc quốc gia có thu nhập thấp. Các bệnh truyền nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho hơn 10 triệu người mỗi năm trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước nghèo. Một xét nghiệm nhanh, rẻ và di động như NasRED có thể giúp nhân viên y tế tuyến đầu phát hiện bệnh kịp thời, từ đó ngăn chặn dịch bùng phát và cứu sống nhiều người, nhóm chuyên gia cho hay.

Mặc dù kết quả ban đầu rất hứa hẹn, nhưng để một công nghệ y tế mới được chấp thuận và thương mại hóa, cần phải trải qua một quy trình dài và phức tạp. Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ xem xét toàn bộ dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, đánh giá rủi ro và lợi ích trước khi cấp phép lưu hành. Quy trình này có thể mất nhiều năm, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của công nghệ và sự cần thiết của thiết bị. Hiện chưa rõ thời gian nào NasRED sẽ được nhóm nghiên cứu trình FDA xem xét.

Mỹ Ý (Theo Science Daily)