Nghi ngờ con gái chung với vợ cũ không phải ruột thịt

Mọi người xung quanh nhận xét rằng con gái càng lớn càng không giống ai trong gia đình tôi.

Tôi có con gái 8 tuổi. Vợ chồng tôi ly thân từ lúc con gái 2 tuổi, một năm sau chính thức ra tòa ly hôn. Vợ cũ giờ đã lấy chồng và có con 5 tuổi. Con gái ở với tôi cùng ông bà nội từ lúc ly hôn tới giờ, bé rất ngoan và tình cảm. Gần đây mọi người xung quanh (hàng xóm, họ hàng...) nhận xét rằng con càng lớn càng không giống ai trong gia đình tôi. Ngày trước chúng tôi kết hôn vội vã khi mới quen nhau không lâu nên thời điểm đó tôi cũng không minh bạch lắm về vợ mình. Ngay cả sau này khi ly hôn, lý do chính cũng là vợ không chung thủy. Mấy năm nay, con tôi chưa gặp mẹ lần nào, không ai cấm cản gì nhưng không thấy cô ấy thăm con.

Tôi muốn làm xét nghiệm ADN nhưng rất sợ kết quả không như mong muốn. Tôi chắc chắn vẫn sẽ nuôi con dù kết quả thế nào vì bây giờ thực sự không ai tách được hai bố con tôi. Nhưng tôi vẫn sợ, sợ mình làm không đúng, sợ nếu đó là sự thật, con mà biết sẽ nghĩ gì, có đau lòng không, có cần bố nữa không. Còn nếu kết quả là không phải, tôi có cần tìm bố đẻ của con gái không, có khả năng họ cũng không biết trên đời này họ có một đứa con gái. Tôi có nên làm xét nghiệm hay không?

Đức Trường