Xếp hàng vài giờ chờ mua dưa hấu gọt sẵn

Hàn QuốcYoon Seo-young, 36 tuổi, cùng chồng và con nhỏ xếp hàng hơn hai giờ để mua dưa hấu gọt sẵn trong một trung tâm thương mại ở Seoul.

"Tôi không thấy phiền khi đợi lâu", Yoon nói. "Khi nuôi con nhỏ, bớt được một việc đã là đáng giá".

14h30 chiều chủ nhật, phía sau Yoon Seo-young là hàng dài hơn trăm người. Khi khách mới đến, nhân viên thường hỏi: "Bạn đến để sử dụng dịch vụ cắt trái cây? Bạn đã kiểm tra thời gian chờ chưa? Hiện tại, bạn phải đợi vài giờ".

Nhân viên siêu thị không nói phóng đại. Một bảng thông báo gần đó cho biết thời gian chờ ước tính 2 giờ 40 phút.

Đối với nhiều người, lý do để họ có thể kiên nhẫn xếp hàng là sự tiện lợi. Yoon cho biết thường vỏ dưa hấu chiếm hơn nửa túi rác 5 lít, nhưng mua dưa gọt sẵn chỉ cần mang về ăn mà không phải vứt vỏ.

Ở các cửa hàng bách hóa của Hyundai Seoul, cảnh xếp hàng dài không hiếm, khách chủ yếu là người mua túi xách hàng hiệu hoặc hoa quả gọt sẵn. Dịch vụ này được gọi là Fresh Table, quầy đầu tiên ở Hàn Quốc cắt trái cây và rau củ tươi tại cửa hàng. Khách phải mua trái cây trước, nếu không có hộp có thể mua tại cửa hàng, sau đó mang hóa đơn đến quầy để cắt.

Theo Hyundai Department Store, các cuối tuần thời gian chờ dao động từ hai đến ba giờ, đôi khi lâu hơn, nên nhiều khách lấy vé xếp hàng trực tuyến. Nhân viên tại mỗi chi nhánh cắt 600 - 700 quả dưa hấu mỗi ngày.

Khách xếp hàng chờ sử dụng dịch vụ Fresh Table ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korean

Bo-min, 40 tuổi, đã sử dụng dịch vụ vài lần và thích được tùy chỉnh cách cắt dưa hấu. Cô thường yêu cầu một nửa cắt thành khối vuông, nửa còn lại để nguyên miếng lớn vì những miếng nhỏ ra nước quá nhanh, mẹo này học từ cộng đồng trực tuyến của các bà mẹ.

Lãnh đạo Hyundai Department Store cho biết dịch vụ Fresh Table đặc biệt phổ biến với các hộ gia đình có trẻ em và người sống một mình. Họ xem trọng tiện lợi và gặp khó khăn khi xử lý rác thải thực phẩm cồng kềnh.

Doanh số trái cây và rau củ tại các chi nhánh có Fresh Table tăng gấp đôi. Dưa hấu được cắt và đóng vào nhiều hộp.

Hyundai không phải đơn vị duy nhất tận dụng xu hướng trái cây gọt sẵn. Trên khắp Hàn Quốc, cửa hàng tiện lợi, quầy trái cây địa phương và tạp hóa trực tuyến triển khai các phần trái cây nhỏ, phù hợp một hoặc hai người, đặc biệt với những người sống một mình.

Jang Hye-jin, 29 tuổi, sống một mình, cho biết cô hiếm khi mua nguyên quả, chỉ thỉnh thoảng đặt gói cắt sẵn nhỏ từ cửa hàng địa phương. "Giá cao nhưng tiết kiệm hơn", cô nói.

Chuỗi tiện lợi Emart24 của Shinsegae vừa hợp tác với OROT ra mắt Pinkkio, tủ lạnh thông minh chứa trái cây cắt sẵn theo phần nhỏ, đang thử nghiệm tại một số cửa hàng. Sáng kiến này phản ánh thói quen tiêu dùng thay đổi, khi ngày càng nhiều người sống một mình và ưu tiên tiện lợi, dẫn đến nhu cầu phần trái cây nhỏ tăng. Theo dữ liệu Emart24, doanh số trái cây phần nhỏ tăng đều trong quý hai.

Ngọc Ngân (Theo Korea Herald)