Xếp hàng từ 7h sáng không lấy được 'số' mua vàng

Người dân tiếp tục đổ đến chi nhánh các ngân hàng và SJC để mua vàng từ sáng sớm, nhưng lượng đặt quá lớn khiến các ngân hàng báo "hết số" chỉ sau ít phút mở cửa.

Có mặt tại chi nhánh Vietcombank Láng Hạ (Hà Nội) từ hơn 7h sáng, song ông Nam (Đống Đa) phải ra về vì chỉ ít phút sau khi mở cửa, ngân hàng thông báo không nhận thêm khách. "Sáng nay ngân hàng chỉ nhận 40 lượt đặt trước, thông báo khách hàng quay lại vào ngày mai", ông Nam cho hay.

Hôm qua, ông xếp hàng từ 14h, là khách hàng thứ 122 được ghi số. Tuy nhiên, chỉ có hơn 20 trường hợp khách mua được giải quyết mua vàng. Ông được nhân viên Vietcombank Láng Hạ ghi nhận lại số thứ tự và số điện thoại, hẹn giải quyết vào sáng nay. Nhưng hôm nay, các thông tin ghi nhận trước đó không có hiệu lực.

Tương tự với bà Hòa, hai chị em bà xếp ở số thứ tự 33 vào chiều qua (3/6), nhưng không đến lượt mua. Sáng nay, bà nghĩ mình sẽ được ưu tiên vì số thứ tự thấp nên hơn 8h mới có mặt tại ngân hàng. "Đến nơi, ngân hàng thông báo hết lượt đặt trước, khách hàng ghi lại thông tin từ hôm qua không được ưu tiên", bà nói.

Nhân viên Vietcombank cho biết sáng nay chỉ nhận lấy số thứ tự, 13h30 mới có vàng để giao cho khách.

Cách đó 200 m, Hội sở Agribank Hà Nội ghi nhận hơn chục người chờ từ sáng. Nhiều khách hàng vội vã chạy đến nhưng ra về vì nhân viên thông báo hôm nay chỉ bán vàng từ đầu giờ chiều.

Nói với VnExpress, Phó tổng giám đốc một ngân hàng quốc doanh cho hay, trong ngày đầu tiên các ngân hàng quốc doanh tham gia cung ứng vàng miếng, tuy nhiên lượng khách đông ngoài dự kiến.

Do số lượng quầy bán vàng ít, thủ tục khai báo phòng chống rửa tiền với một số khách hàng mất thời gian nên không kịp giải phóng các hàng chờ, khiến số lượng đợi đông đúc. Do đó, sáng nay, các điểm bán vàng tạm ngừng việc nhận thêm khách nhằm điều chỉnh quy trình bán vàng đồng thời tăng cường, mở rộng các quầy bán vàng so với hôm qua.

Từ chiều nay, các điểm bán sẽ tiếp tục cung vàng ra thị trường sau khi điều chỉnh lại quy trình và các quầy giao dịch.

Khách hàng ra vào nườm nượp ở khu vực đặt máy in số thứ tự chờ tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP HCM), sáng 4/6. Ảnh: Tất Đạt

Do các ngân hàng ngưng bán vàng sáng nay, một bộ phận khách hàng đổ về các chi nhánh của Công ty Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC).

Đến 10h30, tất cả chi nhánh SJC Hà Nội thông báo hết vàng, hẹn khách liên hệ lại vào sáng mai. "Sáng mai anh gọi lại sớm may ra mới có vàng", nhân viên một cửa hàng SJC trả lời khách qua điện thoại.

Tại TP HCM, từ 9h30, chi nhánh SJC Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) đã ngưng nhận khách gửi xe vì đã chật kín chỗ từ tầng hầm ra đến bãi ngoài sân. Bên trong cửa hàng đông nghẹt người. Khu vực trả tiền mặt không có chỗ trống.

Từ đầu buổi sáng, khách đến mua phải bóc số thứ tự, chỉ sau 45 phút đã lên đến gần 300 lượt chờ. Sáng nay do các nhà băng không có vàng để bán, người dân dồn qua SJC để giao dịch. Hiếm khi có khách đến bán vàng mà chủ yếu mua vào.

Cửa hàng này giới hạn mỗi người chỉ mua một lượng vàng miếng. Anh Minh (quận 5) ghé từ 9h15 nhưng bóc số thứ tự lên đến 217. Anh chọn về nhà nghỉ rồi chiều quay lại sau. "Sáng nay giá giữ nguyên mà còn đông như thế, nếu giảm thêm, chắc người dân còn ghé mua nhiều hơn nữa", anh nói và than khó cho những ai mua vàng tích lũy định kỳ mỗi tháng như anh.

Từ 10h, nhiều người đổ dồn về SJC nhiều hơn sau khi ghé các ngân hàng mới biết không giao dịch. Nhưng khi đến SJC, cửa hàng đã ngừng nhận khách, nhân viên hẹn chiều quay lại. Nhiều người than vãn vì phải di chuyển nhiều nơi, dù có tiền cũng không mua được vàng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước thông báo giá vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng quốc doanh và SJC giảm 1 triệu đồng so với hôm qua, còn 77,98 triệu đồng mỗi lượng. Tính theo biên độ cho phép, các ngân hàng và SJC sẽ bán vàng miếng tối đa ở mức 78,98 triệu đồng.

