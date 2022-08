Xếp hàng từ 4h sáng mua bánh trung thu

Hải PhòngKhi trời còn chưa sáng, hàng chục người đã đến phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền xếp hàng chờ mua bánh trung thu từ một cửa hàng nổi tiếng.

Sáng 30/8, Mạnh Hùng, 32 tuổi, ở quận Lê Chân cho biết đã đến cửa hàng từ 4h, chờ mua bánh theo đơn của khách. Khi anh đến, nhiều người đã có mặt từ trước, dù 7h30 cửa hàng mới mở cửa bán bánh.

"Người đến sớm mới mua được nhiều và đủ chủng loại, đa số là đi mua cho khách hoặc là shipper. Mỗi bánh lãi 10.000 đồng", Hùng nói, cho biết hiệu bánh đắt hàng nhất quy định mỗi khách chỉ được mua hai lần một ngày, mỗi lần 20 chiếc.

Hàng dài người xếp hàng chờ mua bánh từ sáng sớm. Ảnh: Lê Tân

Để đảm bảo trật tự, tiệm bánh này yêu cầu người dân xếp hàng theo vạch kẻ. Các đơn hàng sẽ được ghi sẵn ra giấy, đưa cho nhân viên lấy hàng để tiết kiệm thời gian.

Những người mua bánh cho cơ quan đi biếu tặng thường đến muộn hơn. Chị Thủy, 24 tuổi, ngụ lô 22 Lê Hồng Phong đến mua bánh lúc 9h, phải đợi hơn một tiếng mới đến lượt. Chị cho biết phải đến xếp hàng ba lần vào ba ngày khác nhau mới mua đủ loại bánh mà công ty cần.

"Người Hải Phòng thì không quan trọng bánh của cửa hàng nào, nhưng người ở tỉnh khác hay đối tác ở Hà Nội lại chỉ thích bánh thương hiệu quen thuộc của thành phố nên tôi mới phải xếp hàng chờ đợi", chị Thủy nói.

Xếp hàng quá lâu, mọi người ngồi chờ trên vỉa hè chờ đến lượt mua bánh. Ảnh: Lê Tân

Nhiều người dân phải đợi chờ đợi dưới nắng nóng rất lâu mới đến lượt mua. Đưa tay gạt mồ hôi, Nguyễn Linh, 20 tuổi ở đường Lê Hồng Phong cho biết đã xếp hàng khoảng tiếng rưỡi để mua 5 hộp bánh cho gia đình.

"Bánh trung thu ở đây giữ được hương vị truyền thống, hợp khẩu vị của cả nhà nên năm nào em cũng đến xếp hàng mua để gia đình dùng và biếu ông bà", cô cho hay.

Việc quá nhiều người tập trung đến phố Cầu Đất mua bánh trung thu khiến giao thông ùn tắc. UBND phường Cầu Đất đã cử lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ngoài ra, để phục vụ những người muốn mua bánh truyền thống ở Cầu Đất mà không phải xếp hàng, một số người tranh thủ xếp hàng, mua số lượng lớn rồi mang ra gần các cửa hiệu bán. Giá bánh sẽ cao hơn mua tại cửa hàng khoảng 10.000 đồng mỗi chiếc.

Một số người xếp hàng mua sẵn bánh của cửa hàng truyền thống rồi mang ra gần đó bán, giá cao hơn tại cửa hàng khoảng 10.000 đồng mỗi bánh. Ảnh: Lê Tân

Phố Cầu Đất là nơi tập trung nhiều hiệu bánh trung thu có tiếng của Hải Phòng. Người dân bắt đầu xếp hàng mua bánh từ khoảng 29/7 đến 13/8 âm lịch. Giá bánh tại đây dao động từ 60.000 đồng đến 220.000 đồng một chiếc. Loại bánh to, đặc biệt có giá từ 650.000 đồng đến 2,3 triệu đồng/chiếc.

Bánh trung thu là loại bánh truyền thống trong mỗi dịp rằm tháng 8 âm lịch. Bánh có hình tròn, hình mặt trăng, tượng trưng cho sự tròn đầy, hạnh phúc ấm no.

Lê Tân