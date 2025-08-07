Xếp hàng, trả tiền để được vẽ chân dung 'xấu' ở Mỹ

Mỗi cuối tuần, người dân khu Logan Square, Chicago, lại xếp hàng chờ trả 5 USD để được Reno vẽ một bức chân dung "xấu hoắc".

Tại khu chợ nông sản địa phương ở khu dân cư Logan Square, Chicago, "họa sĩ" Jacob Ryan Reno sẽ xuất hiện vào mỗi chủ nhật.

Mặc áo khoác họa sĩ màu xanh đậm, anh mở nhạc jazz, ngồi sau một chiếc bàn gấp, bên cạnh là tấm biển ghi: "Vẽ chân dung xấu hoắc và 5 phút tồi tệ, giá 5 USD".

Kể từ khi tự xưng là họa sĩ vẽ chân dung hồi tháng 5, Reno, 26 tuổi, đã vẽ cho hơn 500 người. Những bức tranh của anh có thể nguệch ngoạc, nhưng có nét hấp dẫn khiến nhiều người tìm đến xếp hàng chờ được anh vẽ mỗi cuối tuần.

Jacob Ryan Reno và sạp vẽ của mình tại khu chợ Logan Square, Chicago, Mỹ. Ảnh: WP

"Tôi nghĩ mọi người chỉ đang tìm kiếm điều gì đó vui nhộn, không quá nghiêm túc. Mặc dù tôi thực sự nghiêm túc", Reno nói.

Reno nghỉ việc truyền thông từ năm 2024 vì cảm thấy công việc "không phù hợp với giá trị của mình". Anh mua một tấm bìa cứng và một ít sơn xanh để làm biển quảng cáo, rồi mở sạp lần đầu hồi tháng 5 ở khu chợ Logan Square.

"Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu vẽ được 4 người. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến mọi người cười. Đó là lý do tôi bắt đầu", Reno giải thích.

Người dân địa phương đã đón nhận tích cực. Anh đón nhận những lượt khách nối tiếp nhau kéo tới trải nghiệm "5 phút tồi tệ". Reno không chỉ vẽ mà còn trò chuyện, cố gắng tìm hiểu khách hàng.

"Nhìn chung rất vui, tôi thích có cơ hội chuyện trò", Reno nói.

Một khách vẽ và thành quả "xấu hoắc" của Reno. Ảnh: WP

Reno cho biết anh không coi đây là một công việc, nhưng sạp vẽ đã được truyền thông địa phương chú ý tới. Sau đó, anh còn được thuê vẽ chân dung tại các đám cưới, tiệc tân gia, tiệc sinh nhật.

"Khi anh ấy vẽ xong và lật ngược bức tranh lại, tôi phải cười đến 5 phút", Victoria Lonergan, khách vẽ và là đồng nghiệp cũ của Reno, bày tỏ.

"Tôi cũng cười phá lên, không chỉ tôi cười, mà cả nhóm bạn tôi cũng cười. Mọi người cảm nhận được năng lượng tích cực", Christian Borkey, một khách vẽ khác, nói.

Reno cho biết mục đích cuối cùng không nằm ở những bức chân dung, mà là cung cấp cơ hội hiếm hoi để sống chậm lại và kết nối trong thời đại số hóa.

"Cho đến nay, chưa có ai khó chịu cả", anh nói. "Tôi nghĩ bất kỳ ai đồng ý trải nghiệm điều này đều có chút khiếu hài hước, và họ biết mình đang làm gì".

Một "nàng thơ" của Reno tươi cười sau khi nhận thành phẩm. Ảnh: WP

Đức Trung (Theo Washington Post, CNN)