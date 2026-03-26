Xếp hàng mua vàng khi Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại

Từ trưa 26/3, hàng dài người đã đến xếp hàng chờ giao dịch ngay khi các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại sau một ngày bị kiểm tra.

Theo ghi nhận tại 3 cửa hàng của doanh nghiệp này trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy trước thời điểm 12h, hàng trăm người đã túc trực dọc vỉa hè từ trước giờ mở bán để chờ đến lượt.

Hàng dài xếp hàng chờ trước giờ Bảo Tín Minh Châu mở cửa bán trở lại vào trưa 26/3. Ảnh: Giang Huy

Chỉ 15 phút sau khi mở cửa, khoảng 70 người đã xếp hàng dài tại số 29 Trần Nhân Tông - nơi giao dịch với khách mua mới. Số lượng người đến mua tiếp tục tăng lên sau đó.

Tại cơ sở cách đó vài trăm mét - nơi chuyên trả vàng cho khách đặt trước hoặc có giấy hẹn, lượng người đến bán và nhận vàng chỉ bằng một nửa nhóm mua mới.

Lượng khách tới giao dịch đông, "nhà vàng" này vẫn duy trì bán theo hạn mức, mỗi người tối đa được mua 2 chỉ nhẫn trơn và nhận vàng ngay khi thanh toán.

"Hôm nay chúng tôi bán bản vị 1 và 2 chỉ, đã hết loại nửa chỉ. Giao dịch trên 20 triệu đồng bắt buộc phải chuyển khoản", quản lý cơ sở Trần Nhân Tông nói, đồng thời cho biết công ty chỉ trả vàng cho khách có giấy hẹn giao trong ngày 25-26/3.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch trở lại lúc 12h ngày 26/3. Ảnh: Giang Huy

Bà Thơ (61 tuổi, sống tại phố Lò Đúc) cho biết không mấy bận tâm đến việc tiệm vàng bị kiểm tra. "Chục năm qua, tôi vẫn mua bán ở đây, họ chưa bớt của tôi một phân vàng nào", bà nói và quyết định xếp hàng mua thêm vài chỉ khi giá giảm.

Tuy nhiên, không ít người tới vì tò mò và nghe ngóng "xem tình hình mua bán thế nào". "Bố mẹ tôi là khách quen, muốn biết tình hình giao dịch hôm nay thế nào nên cử tôi ra xếp hàng", Hoàng Hà (25 tuổi, phường Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Khách tới giao dịch tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông trưa 26/3, một ngày sau khi thương hiệu tạm đóng vì bị kiểm tra. Ảnh: Giang Huy

Cảnh xếp hàng cũng diễn ra tương tự tại cơ sở trên đường Cầu Giấy. Chi nhánh này ưu tiên trả vàng cho khách có giấy hẹn. Lo ngại sau sự việc kiểm tra, một khách hàng có lịch nhận vàng ngày 7/4 quyết định đến lấy sớm nhưng nhân viên từ chối và yêu cầu anh đến đúng hẹn.

Sau hơn một tiếng, lượng người tới mua vàng đông gấp đôi số tới lấy theo hẹn. Cửa hàng này cũng chỉ bán cho mỗi khách hàng tối đa 2 chỉ, nhưng hiện hết loại nhẫn 1 chỉ.

Trong thông báo tối 26/3, Bảo Tín Minh Châu cam kết đảm bảo tiêu chuẩn về tuổi, khối lượng và chất lượng vàng khi bán ra.

Trong khoảng hai tiếng sau khi mở bán lại, doanh nghiệp này 4 lần điều chỉnh giá vàng. Lúc 14h, vàng nhẫn trơn tại đây hạ về quanh 167,6 - 170,6 triệu đồng một lượng, giảm gần 5 triệu so với trưa 25/3 - thời điểm họ ngừng cập nhật bảng giá. Mức này tương tự với vàng cùng loại tại các thương hiệu khác như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải hay Doji.

Riêng Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết "nhỉnh" hơn, tại 168,3 - 171,3 triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng được đơn vị này báo giá quanh 168,5 - 171,5 triệu, giảm 2 triệu đồng so với hôm qua.

Dòng người xếp hàng tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Cầu Giấy sáng 26/3. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, trong buổi sáng, khi thương hiệu này đóng cửa, lượng lớn người đã đến giao dịch tại một số "nhà vàng" khác, như Bảo Tín Mạnh Hải. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ ưu tiên trả hàng cho người có giấy hẹn trước. Người mua mới được hẹn lấy sau 40 ngày. Trong khi đó, các cửa hàng của Phú Quý ít người đến giao dịch hơn so với ngày thường.

Chiều 25/3, lực lượng công an xuất hiện tại 3 điểm mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu. Các cửa hàng sau đó đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Lực lượng chức năng đã đưa nhiều thùng tài liệu niêm phong lên các ôtô chờ sẵn.

Các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Đây là một thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Doanh nhân này là con trai cả của bà Lương Thị Điểm, chủ cửa hàng vàng Bảo Tín nổi tiếng một thời tại Hà Nội. Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần.

Hiện tại, thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Hàng ngày, công ty này vẫn đón tiếp hàng trăm lượt khách đến giao dịch. Cảnh dòng người xếp hàng tại đây mua bán vàng diễn ra thường xuyên.

Trọng Hiếu - Thủy Trương - Anh Tú